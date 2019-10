IL VIDEO INTEGRALE DELLO SCHERZO DELLE IENE A TINA CIPOLLARI:

https://www.iene.mediaset.it/video/tina-cipollari-scherzo_544123.shtml

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

lo scherzo delle iene a tina cipollari 7

"Le Iene" hanno fatto passare ore terribili a Tina Cipollari, facendole credere che il figlio Mattias fosse coinvolto in un giro di corse clandestine. L'opinionista di "Uomini e Donne", distrutta e in lacrime, era arrivata al punto di denunciarlo alla polizia, mettendo in seria difficoltà l'inviato che non si aspettava un finale simile.

lo scherzo delle iene a tina cipollari 32

Le microcar sono diffusissime tra i minorenni, ma il fenomeno preoccupa i genitori. Gli incidenti sono infatti all'ordine del girono e spesso i ragazzi modificano i motori dei veicoli (che per legge non possono superare i 45 km orari) e organizzano gare clandestine. L'inviato de "Le Iene" incontra Mattias per organizzare lo scherzo a mamma Tina: "Ha molta paura di queste macchinette, credo che si incaz*** di brutto".

lo scherzo delle iene a tina cipollari 27

Anche l'autofficina è complice dello scherzo e fa credere alla Cipollari di aver modificato la microcar, per farle raggiungere i 120 km orari e le mostra poi il filmato di una corsa clandestina. Alla fine del video vede suo figlio accerchiato da altri ragazzi, che lo minacciano per avere i soldi. A quel punto Tina non ci vede più e, preoccupata per l'incolumità del figlio, si fionda in Questura per denunciarlo.

lo scherzo delle iene a tina cipollari 9

Un epilogo inaspettato anche per la troupe delle "Iene", che non riescono a fermarla in tempo. "Ero combattuta ma non bisogna coprire le malefatte mai, nemmeno se si tratta di un figlio", ha spiegato lei tra le lacrime alla fine dello scherzo.

lo scherzo delle iene a tina cipollari 6 lo scherzo delle iene a tina cipollari 4 lo scherzo delle iene a tina cipollari 16 lo scherzo delle iene a tina cipollari 8 lo scherzo delle iene a tina cipollari 1 lo scherzo delle iene a tina cipollari 10 lo scherzo delle iene a tina cipollari 11 lo scherzo delle iene a tina cipollari 12 lo scherzo delle iene a tina cipollari 13 lo scherzo delle iene a tina cipollari 14 lo scherzo delle iene a tina cipollari 15 lo scherzo delle iene a tina cipollari 20 lo scherzo delle iene a tina cipollari 17 lo scherzo delle iene a tina cipollari 18 lo scherzo delle iene a tina cipollari 19 lo scherzo delle iene a tina cipollari 2 lo scherzo delle iene a tina cipollari 29 lo scherzo delle iene a tina cipollari 21 lo scherzo delle iene a tina cipollari 22 lo scherzo delle iene a tina cipollari 23 lo scherzo delle iene a tina cipollari 24 lo scherzo delle iene a tina cipollari 25 lo scherzo delle iene a tina cipollari 26 lo scherzo delle iene a tina cipollari 31 lo scherzo delle iene a tina cipollari 28 lo scherzo delle iene a tina cipollari 3 lo scherzo delle iene a tina cipollari 30 lo scherzo delle iene a tina cipollari 5