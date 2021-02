“TI SEI SCORDATA IL VESTITO A CASA?” – ELISABETTA GREGORACI FESTEGGIA IL COMPLEANNO AL “GRANDE FRATELLO VIP” E SI PRESENTA COL MUTANDONE DELLA NONNA SOTTO UN VESTITO TRASPARENTE NERO CHE NON LASCIA NULLA ALL'IMMAGINAZIONE: UN LOOK CHE NON È PASSATO INOSSERVATO E CHE HA ATTIRATO I COMMENTI VELENOSETTI DI ANTONELLA ELIA CHE… - VIDEO

Da "www.liberoquotidiano.it"

"Ti sei dimenticata di vestirti?". Elisabetta Gregoraci si presenta in studio al Grande Fratello Vip, su Canale 5, con un look sconvolgente: abito nero aderentissimo, scollatura totale, trasparenze strategiche dalla vita alle ginocchia e reggicalze. E Antonella Elia non può che sottolineare con un po' di perfidia "l'eccesso" della ex moglie di Flavio Briatore, uscita dalla casa di Cinecittà prima di Natale dopo aver conquistato (e infranto) il cuore di Pierpaolo Pretelli. "Si era scordata il vestito a casa…E’ praticamente in mutande stasera. Carinaaaa...", commenta l'opinionista di Alfonso Signorini, quando la Gregoraci esce di scena per una sorpresa.

Sentite le parole della collega, Elisabetta è rientrata subito ed è scattato un vivace e velenosissimo battibecco tra le due primedonne. Signorini assiste con sorriso soddisfatto poi chiosa: "È il suo compleanno, ma giustamente non se lo vuole rovinare per colpa tua, Antonella. Almeno il giorno del suo compleanno cerca di essere buona dai...".

"Ma io ho fatto solo un commento sul suo look", ha risposto ridendo di gusto l'ex storica valletta di Mike Bongiorno, "Ma io ho commentato solo che era in mutande…Non ho detto assolutamente nulla di male".

Sui social, il pubblico si è equamente diviso: gli ammiratori non hanno potuto non sottolineare la visione celestiale della Gregoraci, effettivamente bellissima. I più critici, invece, l'hanno rimproverata per aver osato troppo. E forse oscurato i concorrenti che in gara, a differenza sua, ci sono ancora.

