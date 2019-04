https://www.iene.mediaset.it/2019/news/santone-masturbazione-pene-karmiche-carabinieri-indagine_396987.shtml

Una ragazza lascia la famiglia e si trasferisce ad Acquapendente in provincia di Viterbo per seguire gli insegnamenti del maestro Lino che prevedono “pene karmiche” come masturbarsi davanti a lui.

Conosciamo la mamma di questa ragazza: “Da quando ha conosciuto Lino si è trasformata nella sua schiava sessuale e si è allontana da me”. Si è ritrovata in una setta o ha iniziato un percorso nella piena consapevolezza? Veronica Ruggeri cerca di rispondere a questa domanda conoscendo i protagonisti della storia.

La ragazza si trasferisce da lui. Si allontana dalla famiglia, diventa aggressiva con la madre. “Mia figlia non era più mia figlia, questo mi ha portato a pensare che sotto c’era qualcosa di grave”, racconta la mamma. Con uno stratagemma legge messaggi davvero choccanti. “Veniva svegliata da lui di notte per masturbarsi. Diceva che così incanalava energia positiva”, dice la madre. “Doveva fargli il bagno nuda, pulirgli i pavimenti. Era schiavizzata”.

La 21enne doveva scontare delle pene karmiche per superare le ansie ed elevare lo spirito. La ragazza confida a un’amica che avrebbe tentato perfino il suicidio. Così la mamma con una scusa mette un registratore nell’appartamento della figlia dove vive con Lino. “Si sente lei che con voce da bambina soddisfa i bisogni sessuali di lui”, racconta a Le Iene.

“Ti sei stancata di essere la mia puttana, questa è la verità”, lui le dice nella registrazione. La costringe ad urinare sulla foto della madre per risolvere i loro conflitti. La ragazza sembra consenziente, ma non si capisce quale sia il motivo che la porta a fare tutto questo. E’ innamorata di lui o crede che il maestro con il sesso la possa aiutare spiritualmente?

Ad Acquapendente in tanti hanno notato questo rapporto. “Una volta lui si è urinato addosso e lei è corsa ad asciugarlo a mani nude”, racconta un negoziante che ha assistito alla scena.

Veronica Ruggeri va con la mamma a incontrare Lino, ma lui nega tutto. Non ci resta che conoscere la ragazza. “Mi fa male sapere che invade la mia vita e che si mette nella mia testa”, racconta la ragazza. “Io non le ho chiesto di fare quello che sta facendo e non mi sta aiutando. Mi crea solo problemi, io a Lino posso solo dire grazie”.

Invece il fatto che faccia pipì sulla foto della madre, lo spiega citando Jodorowsky. “Lui chiedeva che gli allievi pisciassero nella tomba dei genitori morti”, dice. “Chi ha abusato di me è mia madre non il maestro Lino”.

Anche i carabinieri sembra si stiano interessando del santone Lino che cura le pene karmiche con la masturbazione femminile. Veronica Ruggeri ci ha raccontato la storia di questa ragazza di 24 anni che rischia di essere la schiava sessuale dell’uomo di Acquapendente in provincia di Viterbo. Dopo il servizio de Le Iene che potete vedere qui sopra, entrambi pare siano stati sentiti dai carabinieri, a cui la mamma della giovane ha presentato denuncia.

I militari si sarebbero presentati a casa dell’uomo di 60 anni. Un’abitazione piena di libri orientali da cui lui dice di aver ricevuto gli insegnamenti che dispensa alle sue allieve. Qui però non avrebbero trovato traccia della ragazza, che invece sembra viva da sola in un’altra casa poco distante. I due pare non si vedano come previsto dall’ordinanza di non avvicinamento che pende sul santone. L’uomo infatti deve stare lontano da lei almeno 100 metri. È bene precisare che lei è maggiorenne e in tutta questa vicenda sembra essere consenziente.

Come lei stessa ha raccontato alla nostra Veronica Ruggeri. “Mi fa male sapere che invade la mia vita e che si mette nella mia testa”, dice la ragazza riferendosi alla madre. “Io non le ho chiesto di fare quello che sta facendo e non mi sta aiutando. Mi crea solo problemi, io a Lino posso solo dire grazie”.

È proprio la mamma a contattare Le Iene. “Da quando ha conosciuto Lino mia figlia si è trasformata nella sua schiava sessuale e si è allontana da me”. La ragazza lascia la sua famiglia per trasferirsi ad Acquapendente, dove vive il santone. La madre però vuole vederci chiaro e con uno stratagemma lascia un registratore nell’abitazione della figlia che registra tutto. “Ti sei stancata di essere la mia puttana, questa è la verità”, lui le dice nella registrazione. Arriva a costringerla a urinare sulla foto della madre per risolvere i loro conflitti. La ragazza sembra consenziente, ma non si capisce quale sia il motivo che la porta a fare tutto questo.

È innamorata di lui o crede che il maestro con il sesso la possa aiutare spiritualmente? E’ la domanda che in tanti si fanno e ad Acquapendente in molti hanno notato questo rapporto tra i due. “Una volta lui si è urinato addosso e lei è corsa ad asciugarlo a mani nude”, racconta un negoziante che ha assistito alla scena.