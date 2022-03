will smith schiaffeggia chris rock agli oscar 2

TRASCRIZIONE DELLO SCAZZO CHRIS ROCK - WILL SMITH

Chris Rock: “Jada, ti amo. Soldato Jane 2, non vedo l’ora di vederlo. È… Questa era buona. Sono quassu. Uh, oh, Richard?

(Will Smith si alza, va sul palco e tira lo schiaffone al comico)

Chris Rock: “Oh, wow. Wow. Will Smith mi ha appena spaccato il culo”

Will Smith: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua bocca del cazzo”

Chris Rock: “Wow, amico”

Will Smith: “Sì…”

Chris Rock: “Era una battuta sul Soldato Jane”

meme sullo schiaffo di will smith 2

Will Smith: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua bocca del cazzo”

Chris Rock: “Vado. Ok? Oh, Ok. È stata la più grande notte nella storia della televisione”.

Oscar 2022, perché Will Smith ha dato uno schiaffo a Chris Rock

Will Smith ha vinto la statuetta come miglior attore per il suo ruolo nel film "Una famiglia vincente - King Richard" (leggi qui tutti i vincitori), ma la sua partecipazione agli Oscar 2022 resterà legata a un episodio che per qualche minuto è sembrato sospeso tra l'incidente e il preparato.

L'attore ha avuto un alterco con il comico Chris Rock e, lasciando la sua poltroncina, è salito sul palco sferrandogli uno schiaffo.

E' successo quando Rock stava presentando i migliori documentari e si è lanciato in una battuta piuttosto infelice sulla perdita di capelli della moglie di Smith, Jada Pinkett.

meme sullo schiaffo di will smith 1

"Jada - ha detto - ti voglio bene, 'G. I. Jane 2', non vedo l'ora di vederlo", prima che Pinkett mostrasse un segno di disappunto. A quel punto Will Smith è salito sul palco e ha colpito Rock con uno schiaffo, per poi fare ritorno al suo posto. L'audio è stato tolto, ma successivamente si sono sentite le sue parole. "Will Smith - ha reagito Rock - mi ha appena picchiato. E' la più grande notte nella storia della televisione".

meme sullo schiaffo di will smith 5

L'attore invece è tornato al suo posto invitando a gran voce Rock a non nominare più la moglie: "Tieni il nome di mia moglie via dalla tua fo***** bocca», ha detto l'attore, mentre Rock restava momentaneamente spiazzato prima di difendere la battuta.

meme sullo schiaffo di will smith 6

L'episodio ha creato grave imbarazzo nella sala ed l'hashtag con il nome Will Smith è immediatamente diventato un trend topic sui social. Inizialmente gli spettatori hanno pensato a una gag, ma pare sia stato un momento di rabbia reale. "Non mi aspettavo che sarebbero stati gli Oscar più eccitanti di sempre", ha detto il rapper Puff Diddy: "Will e Chris, lo aggiusteremo con amore".

Al momento della consegna della statuetta come migliore attore, scusandosi con l'Academy e con gli altri candidati per aver avuto lo scatto di rabbia durante la diretta, Will Smith ha commentato:. Richard Williams, il padre di Venus e Serena Williams che ha ispirato "King Richard", è stato "un feroce difensore della sua famiglia", "l'amore ti fa fare pazzie".

meme sullo schiaffo di will smith 3

Non è comunque la prima volta che il comico prende di mira la coppia. In occasione degli Oscar 2016 aveva fatto una battuta più cattiva: "Jada Pinkett Smith che boicotta gli Oscar è come io che boicotto i pantaloni di Rihanna: non sono stato invitato".

Jada Pinkett Smith soffre di alopecia e, dopo aver a lungo coperto la testa con sciarpe e cappelli, da qualche mese si rade i capelli.

