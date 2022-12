“IL TITOLO DELLA CANZONE DA 'PUTTANA' A 'IL BENE NEL MALE'? UNA SCELTA ARTISTICA CONDIVISA CON LA DIREZIONE” – L’ENTOURAGE DI MADAME COMMENTA IL CAMBIO DEL NOME DELLA CANZONE IN GARA A SANREMO – LA SCELTA SAREBBE STATA FATTA TALMENTE ALL’ULTIMO MINUTO CHE IL TITOLO ORIGINARIO, È STATO SOSTITUITO A MATITA CON QUELLO NUOVO - NON È CHIARO SE L'ABBIA DECISO L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL OPPURE...

(ANSA) - Cambio in corsa per il titolo del brano che Madame presenterà in gara al prossimo Festival di Sanremo (7-11 febbraio). Originariamente era 'Puttana', come confermato nell'intervista che la cantante ha concesso alla 'Lettura' del Corriere della Sera - si legge sul sito del quotidiano - in edicola il 18 dicembre. Ma sul palco della finale di Sanremo Giovani, la sera del 16 dicembre, Madame ha annunciato che la canzone si intitola 'Il bene nel male'.

"E' stata una scelta artistica dell'ultimo minuto - spiegano dall'entourage della cantautrice - condivisa con la direzione artistica". Con il brano, scritto e composto da lei stessa con Bias e Brail, Madame - nata a Vicenza, classe 2022 - torna all'Ariston dopo la partecipazione nel 2021 con 'Voce', canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo. E' la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d'esordio, 'Madame', e per la miglior canzone, sempre 'Voce'.

Luca Dondoni per “la Stampa”

Madame parteciperà al festival di Sanremo 2023 e, ancor prima di gareggiare, è al centro della prima polemica. Il titolo della canzone in gara avrebbe dovuto essere Puttana. Ma all'ultimo è stato deciso di cambiarlo ne Il bene nel male.

I titoli dei brani del prossimo Festival sono stati annunciati ieri nella serata di Sanremo Giovani. Il giallo nasce dal fatto che la lista è stata cambiata in extremis: tanto è vero che il titolo originario, stampato, è stato cancellato con una riga e sostituito a matita con quello nuovo. Non è chiaro se l'abbia deciso l'organizzazione del Festival oppure l'artista. Certo è che un titolocosì forte a Sanremo, non si era mai visto e non si può escludere che il timore di una polemica a mesi dall'inizio della gara abbia portato a una scelta più prudente.

Ieri su Rai 1, Amadeus ha impalmato i sei giovani che entreranno tra i big a febbraio in diretta su Rai 1, in una serata aperta con il ricordo toccante di Sinisa Mihajlovic, di cui è stata mandata in onda la clip dell'ospitata dell'anno scorso al festival: «Un grande uomo e un grande allenatore - ha detto l'interista Amadeus - che investiva sui giovani».

Sul testo di Madame, così come sugli altri, nulla sui saprà fino a poco prima del festival. Sappiamo che la canzone di Leo Gassmann, Terzo cuore, è stata scritta dai Pinguini Tattici Nucleari. Ma per il resto l'amore si può solo presumere dietro i titoli di Modà, Lasciami, e dei Coma Cose, L'addio.

La palma dei più curiosi va a Colapesce Dimartino con Splash, e senza dubbio ai Cugini di Campagna con Lettera 22, nome della mitica macchina da scrivere Olivetti. Ariete sta in un Mare di guai, gli Articolo 31 propongono Un bel viaggio, per i patiti della matematica torna tre volte il numero due: Elodie è in gara con Due, Mengoni con Due vite e si sale con Mara Sattei a Duemilaminuti, brano scritto da Damiano David dei Måneskin.

Citazione da Steinbeck per Paola e Chiara con Furore, Tananai va a ritmo di Tango, mentre il primo festival con i sovranisti al potere avrà anche il suo brano Made in Italy, lo canta Rosa Chemical. E ancora: Levante ha il titolo più sintetico, Vivo, qualche lettera in più per Cenere di Lazza, quello più lungo è di Grignani, Quando ti manca il fiato, mentre Ultimo parte all'Alba. Nella speranza che non siano Parole dette male, come canta Giorgia e che non debbano intervenire i Supereroi del pezzo di Mr. Rain.

Parlando di ritorni, Anna Oxa sarà in gara con Sali (canto dell'anima), brano scritto da Ivano Fossati: proprio come al suo esordio nel '78 con l'indimenticabile Un'emozione da poco. Ma proprio di Anna Oxa era circolata via social la notizia della sua presenza in dubbio per via di un contenzioso giudiziario con la Rai, relativo al suo incidente da concorrente di Ballando con le Stelle e ieri Amadeus ha voluto chiarire: «Nel mio ruolo di direttore artistico ho la facoltà di invitare gli artisti in gara e da questo punto di vista l'azienda non ha posto nessun problema o dubbio quando ho fatto il nome di Anna Oxa».

Ma la polemica è sempre in agguato con Sanremo e con Ama che ha voluto replicare anche a chi lo aveva criticato per il numero giudicato troppo esiguo di soltanto due artiste donne tra i 12 in gara a Sanremo Giovani: «Non ho mai scelto il cast in base alle quote rosa, lo trovo offensivo. Va in gara il meglio che ho potuto ascoltare tra i Giovani. E non ho mai pensato di mettere due donne in più, solo per farci dire che siamo bravi».

A proposito di cast, nessuna novità sui nomi delle due presentatrici che affiancheranno Ama e Morandi nelle serate di mercoledì e giovedì: «Abbiamo belle idee, stiamo lavorandoci». Smentite le voci sui superospiti stranieri: «Ho saputo che si parla di trattative in corso per Lady Gaga e Britney Spears ma non c'è nulla di vero. Avremo super ospiti internazionali (si parla di Muse, One Republic o Rosalia, ndr), ma i miei superospiti sono tutti in gara».