Fedez torna a casa. Dopo quattro anni, dopo essere diventato il papà di due bambini, dopo decine di hit e nuovi progetti e dopo una malattia che inevitabilmente cambia priorità e prospettive, il cantante torna dietro il bancone di X Factor . Lo ha annunciato lui stesso attraverso i social, pubblicando un video che ripercorre le cinque edizioni che lo hanno visto protagonista del talent di Sky.

«Avevo solo 23 anni - dice nel filmato - e mi sa che assieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga».

E come si fa con un album di nozze, ecco che anche nel video scorrono veloci le immagini di questo «rapporto».

Mostrano Fedez giovanissimo ed emozionato, al suo debutto. Poi arriva il momento della soddisfazione: «È la prima volta che la gente fa una standing ovation per un'esibizione rap», dice. E, ancora, il suo primo pianto («poi sono diventato cintura nera di occhio lucido»). «Meno male che ho un gran buon carattere», aggiunge ironicamente, prima di ripercorrere alcune sue celebri litigate, come quella con Morgan (finita poi con un bacio a favore di telecamere) o con Manuel Agnelli. In sintesi: «È stata una vera figata, mi sono divertito un casino».

Quindi, i pochi minuti del filmato si chiudono con il suo congedo dal talent, quattro anni fa: «Credo veramente che X Factor sia uno spettacolo incredibile, che in pochi riescono a fare... non ho idea di quello che succederà nel mio futuro...». Ed è subito dopo che aggiunge: «E invece oggi un'idea ce l'ho: si torna a casa».

Tornare a casa, qualcosa che ultimamente per Fedez sembra avere un sapore diverso. In particolare, tornare a casa dopo il delicato intervento per curare il tumore che ha sconvolto la sua esistenza è stato per lui tornare a vivere, come aveva avuto modo di spiegare in quelli che con ogni probabilità sono stati per lui i giorni più complessi di sempre.

Ora il cantante è pronto per il ritorno nella sua casa televisiva, nello show che più di tutti, prima di tutti lo ha imposto come volto (anche) televisivo. Fedez dunque sarà uno dei giudici di X Factor 2022 (le voci sul resto della formazione sono disparate), dopo che aveva preso parte alle cinque edizioni comprese tra il 2014 e il 2018, arrivando alla vittoria già al suo primo anno, con Lorenzo Fragola. Dopo il suo addio - che era in realtà un arrivederci -, è tornato nello show come ospite di un live alla fine del 2020, portando sul palco il singolo Bella storia e presentando «Scena Unita», il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, in quel momento fermi da mesi a causa dell'emergenza sanitaria.

Oggi Fedez è titolare di una fondazione, concepita mentre era ricoverato in ospedale. Solo una delle tante cose che sono cambiate rispetto a quando dietro quel bancone a dire «per me è sì» (o no, dipende) c'era un ragazzo di 23 anni con la lacrima facile e la parlantina tagliente. Oggi su quella poltrona si siederà un uomo senza dubbio affermato, ma che ha anche affrontato la sfida più grande, che è quella della malattia, riuscendo nell'impresa di trasmettere coraggio e perfino qualche lezione (come quando ha mostrato la sua cicatrice, perché non c'è nulla di cui vergognarsi). Quello che vedremo sarà quindi un nuovo Fedez. Che torna a casa dopo aver conosciuto il mondo.

