ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE A BELVE: 'TOTTI CHI?'

COMUNICATO STAMPA

francesca fagnani 4

La nota avvocatessa divorzista Annamaria Bernardini De Pace arriva a “Belve” e ce n’è ha per tutti: per Totti, Muccino, Asia Argento, Selvaggia Lucarelli...

Sul caso Totti quando la Fagnani le chiede se rinunciare all’incarico sia stata una liberazione o un dispiacere, la De Pace risponde con ironia: “Ma Totti chi?”

Quando la Fagnani chiede alla Bernardini De Pace se si è mai interrogata sul perché il regista Gabriele Muccino di cui lei ha difeso la moglie, prova tanta acredine nei suoi confronti, arrivando a dire: “Schiaccia la vita delle persone come noci”, la Bernardini De Pace risponde: “Ha perso tutto, è normale, l’ho già querelato”. E su Asia Argento che non ha mai saldato il conto: “Non la difenderei più. può mai sembrare una vera vittima a qualcuno?”.

anna maria bernardini de pace 6

Su Selvaggia Lucarelli: “Non ha forza, nonostante si chiami Selvaggia. Vorrei vederla più coraggiosa nell’affrontare le donne e darle un minimo di collaborazione. E quando la Fagnani ribatte: “è coraggiosa”, l’avvocatessa insiste: “Ma con le donne non è coraggiosa, non l’ho mai sentita incoraggiare o apprezzare una donna.”

Botta e risposta poi con la Fagnani sul tema molestie. Ricordando le molestie subite dalla Bernardini De Pace quando era ragazzina, l’avvocatessa dice: “Trovo che oggi le donne siano esagerate, se uno ti da’ una pacca, ti tocca per sbaglio, fanno le vittime, le scene, se ti toccano il sedere quasi per apprezzarti, fanno una scena: sono stata male...”

totti ilary

Fagnani allora ribatte: “Se ti toccano per apprezzarti ci deve essere reciprocità, la molestia è la molestia. De pace risponde: “Ma se ancora non l’hai apprezzata come si fa ad esserci reciprocità?” La Fagnani: “Non è che uno si conosce con una mano sul sedere, la molestia è la molestia, l’avance gradita è l’avance gradita. La De Pace conclude: “C’è molestia e non molestia.”

Non manca infine di raccontare delle sue paure e ricorda di quella volta in cui ha trovato una specie di bomba sul pianerottolo di casa.

