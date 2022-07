Alberto Dandolo per oggi.it

totti ilary

Ilary Blasi e Francesco Totti, una storia d’amore vera. Finché è durata. Ma anche una iconica rappresentazione di certezze affettive ed emotive deluse. È il finale di una storia che affonda le sue ragioni in una disarmante normalità: quella di chi sa di essere un simbolo, ma che non sa reggere al ruolo che rappresenta

DUE RAGAZZI DI 40 ANNI – Lui, Francesco Totti, potente e intoccabile calciatore, pregno delle aspettative di una intera città e dei suoi tifosi. Lei, Ilary Blasi, star televisiva irriverente e cinica. Un baluardo di interessi economici, societari e familiari che hanno di certo condizionato l’ autenticità, assai scomoda, delle loro scelte. In realtà, questi due ragazzi di 40 anni sono stati nel loro privato e in tutto il loro percorso di coppia assai più liberi e impavidi in tutti questi anni. Credendo di essere talmente intoccabili da poter evitare gli effetti pubblici delle loro umane e carnali leggerezze. Una ingenuità saccente e aurorale. Ma anche un enorme errore di calcolo. Tipico dei ragazzi di una certa provincia che si sopravvalutano.

francesco totit e noemi bocchi allo stadio

I TRADIMENTI E I NUOVI AMORI – In fondo, la loro fedeltà era da anni la storia di Pulcinella, come racconta chi li conosce bene. Tutti sapevano, da Roma a Milano, della libertà da loro scelta per far sopravvivere l’immagine del loro amore. Ciò che ha condotto alla rottura pubblica di questa bellissima coppia è stato l’irrompere nei loro cuori di una cosa che si chiama amore.

noemi bocchi

Ognuno di loro a un certo punto si è innamorato di qualcun altro. Lui forse della giovane Noemi e lei forse di un giovane e dolce imprenditore napoletano. Entrambi negli ultimi anni hanno scelto di essere privatamente liberi e pubblicamente schiavi della loro immagine. Ma, per sorte o per danno, a un certo punto hanno capito che non è peccato essere e vivere inseguendo semplicemente loro stessi.

alberto dandolo

