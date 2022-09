“TOTTI E’ ANCORA INNAMORATISSIMO, ILARY E’ FREDDA E CALCOLATRICE” – SILENZIO, PARLA ROCCO SIFFREDI, IN VERSIONE MEDIATORE FAMILIARE: “NEMMENO FRANCESCO È UN SANTO. MA NON PUÒ UN TRADIMENTO A PREGIUDICARE VENT'ANNI DI RAPPORTO, DI FAMIGLIA. CONSIGLIO A ENTRAMBI DI RITROVARSI” – ANDREA DELOGU AL VETRIOLO DOPO L’INTERVISTA DI TOTTI: "MA QUANTO STIAMO RIVALUTANDO I NOSTRI EX MARITI?"…

Da repubblica.it

"In lui ho notato sempre la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, ma una calcolatrice". Anche Rocco Siffredi si è sentito in dovere di dire la sua sulla separazione tra Totti e Ilary Blasi. Intervistato da Mow il celebre attore porno è sceso in campo in difesa dell'ex capitano giallorosso: "Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto". Ma si cala anche nel ruolo del riconciliatore di famiglie.

"È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l'amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a pregiudicare vent'anni di rapporto, di famiglia. Consiglio a entrambi di ritrovarsi, dopo aver regalato agli italiani questo gustoso momento di gossip".

Ma Rocco Siffredi, è solo l'ultimo a prendere parola.

La scelta di Totti di farsi intervistare per dire la sua verità, in un racconto intriso di accuse ("Mi ha rubato la collezione di Rolex" - "Volevo lasciare la villa ai figli, ma lei la vuole tutta per sé"), in cui scarica tutta la responsabilità della fine della loro relazione su Ilary Blasi ("Ero fragile, quando avevo bisogno di lei non c'era", "Non sono stato io il primo a tradire") ha permesso a tutti, illustri e meno illustri, di dire la propria.

Il primo ad affidare ai social il suo pensiero sulla matrimonialista scelta da Totti, Annamaria Bernardini de Pace, è stato Gabriele Muccino.

"L'ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni". Un veleno, ha voluto ricordare il regista, "rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati". Un vero e proprio monito alla coppia romana: se volete proteggere i vostri figli, fate attenzione.

Sul carro, sempre nella giornata di domenica, è salito anche Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia che ha approfittato delle parole dell'ex capitano per commentare con un: "Come potranno sentirsi i figli di Totti leggendo il papà dare della traditrice alla mamma?". Per poi, nonostante sia anch'egli separato e già sposato in seconde nozze, rilanciare la sua battaglia: "Il divorzio è l'inferno, va vietato".

Le parole dell'ex capitano sono poi state l'assist perfetto - e aspettato chissà da quanto - per Fabrizio Corona che non ha perso tempo e si è immediatamente gettato nella polemica, iniziando a consumare la propria vendetta: "Totti e Ilary Blasi si tradiscono da anni". Per poi promettere minacciosamente: "È tempo di dire la verità". E ancora: "Visto che i due piccioncini non fanno nomi e cognomi, toccherà a qualcuno farlo". Per poi iniziare a seminare instagram di indizi e di foto e prima che Instagram bloccasse il suo profilo.

Siffredi, Muccino, Pace, Corona, sono soltanto alcune delle comparse entrate a gamba tesa - e quasi sempre passando via social - per prendersi la scena della separazione più chiacchierata e infuocata dell'estate. Da chi si diverte a ironizzare, come Paolo Bonolis, con il suo cinguettio: "Dalla guerra dei Roses a quella dei Rolex".

A chi l'ha toccata con molta più signorilità e senza fare nomi, come Andrea Delogu: "Quanto stiamo rivalutando i nostri ex mariti oggi?". Fino a chi, come la giornalista Selvaggia Lucarelli definendo l'intervista di Totti: "Un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie per 20 anni", non può fare a meno di notare come si tratti di "una strategia pessima che qualsiasi amico o consulente di buon senso gli avrebbe dovuto sconsigliare".

