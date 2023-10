3 ott 2023 18:56

“TROPPA GENTE IN GIRO, COSÌ SI RISCHIA SOLO DI FARLO SPAVENTARE” - A SPOLETO TUTTI CERCANO IL GATTO DI NINO FRASSICA MA NON E’ PREVISTA PIU’ LA RICOMPENSA DI 5MILA EURO PER CHI LO RITROVA – LA MOGLIE DELL’ATTORE SPIEGA IL MOTIVO: “SERVA CALMA, QUINDI ABBIAMO DECISO DI TOGLIERLA” (FRASSICA IN QUESTI GIORNI IMPEGNATO IN UMBRIA PER LE RIPRESE DELLE NUOVE PUNTATE DI DON MATTEO)