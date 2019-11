MAX FELICITAS MARTINA SMERALDI PORN VIDEO:

Barbara Costa per Dagospia

“Tu gliela daresti, a uno con 'sta faccia?”, si chiedono tra follower sulla sua pagina Instagram, e il proprietario della faccia non risponde, lascia correre, perché la risposta più vera sarebbe sì, certo che me la daresti, non vedi l’ora, e mi daresti pure il c*lo, eccome, e gratis. E tu che mi leggi, senti un po’: sarai mica tra i fessi che credono che per sfondare nel porno bisogna essere per forza belli, sexy, e tutto quello che si può racchiudere nel termine figo?

Ti prego, svegliati, perché nel porno, se sei un maschietto, ti serve saper sc*pare, cioè avere un uccello funzionante, saperlo infilare e sfilare a dovere, e avere la prontezza di ruttare sperma non quando vuoi tu ma quando vuole il regista, e nemmeno dove vuoi tu, ma dove il "copione" ti indica. Ti serve averlo duro a comando, e avere un naso coraggioso, capace di affrontare ogni odore, di pelle e di vagina, e una lingua in grado di leccarne e succhiarne senza freni il clitoride, e di spazzolare su e giù e di lato lì, in mezzo a quelle chiappe che ti spalancano davanti.

Tutto questo e di più il signor Max Felicitas ce l’ha, eccome, e se tu sei tra quelli che passa il tempo su Instagram a prenderlo in giro, credimi, il vero sfigato sei tu, e non lui. C’è niente da dargli del caz*one, a meno che tu non voglia lodarlo per il suo pene di 20 centimetri e non male neppure di circonferenza, pene che senza dubbio conosce e conoscerà più pa*sere di tutte quelle che tu potresti incontrare in 3 vite da 120 anni l’una. Eh, l’invidia tra maschi, ne vogliamo parlare? È, se possibile, più velenosa di quella tra donne, e Max ne scatena a iosa, perché, come scrive bene un follower, “sarà pure brutto, però sc*pa un botto!”.

Vero, è documentato, le sue sc*pate le trovi a sprazzi sui siti porno free, e complete sul sito del nostro eroe. Al quale dovreste fare un monumento per le forti sb*rrate che vi fa fare, per il piacere che grazie a lui vi procurate, ma glielo avete fatto un applauso per aver scoperto la nuova promessa del porno Martina Smeraldi? Ha ragione, Max Felicitas, a rivendicarne la porno-sverginità, e alla D’Urso e al telefono con Cruciani: il video in cui "prova" la 19enne sarda è scaricatissimo, e se tu dici di non averlo visto, sei un bugiardo.

Non è bello iconico come uno Stefano De Martino, Max Felicitas, ma ha una fame porno, una ossessione che a 27 anni gli ha già fatto toccare indiscutibili porno-vette. Secchione, certo, bravo ragazzo, sicuro, ma c’è poco da fare, se ti piglia la fissa per il porno, è una febbre, una passione ingovernabile, te lo posso assicurare. Ha a che fare con l’esibizionismo, ma è qualcosa di più, di speciale, di diverso, e questo qualcosa a Max ha iniziato a battere nel cervello, nel cuore e nel caz*o alle medie, quando a quel professore impiccione gliel’ha confessato, che lui, da grande, avrebbe fatto l’attore porno.

Ti si accende un fuoco, ti nasce e fermenta dentro una ambizione senza pari, nel caso di Max ci scommetto rafforzata da quei vigliacchi che lo bullizzavano da piccolo, per il suo aspetto, i suoi brufoli, come oggi fanno i bulli da web che si nascondono dietro nickname, come te, cog*ione, che stai ancora lì a scrivergli “'a dentone!”, e termini ben più irriferibili, quando, stai attento, che magari è proprio la tua ragazza, quella che sui social rompe a Max per contattarlo in privato, e per offrirsi a lui in posizioni a te sempre negate.

Max Felicitas viene da un piccolo paese del Friuli, e da bullizzato ha trasformato le angherie in forza, capendo presto che nella vita se vuoi campare il meglio possibile, devi fregartene delle critiche, pregiudizi, attacchi degli altri, ma coi fatti, non solo a parole. Un coraggio, una voglia, che lo ha portato prima in palestra, e poi a fare lo spogliarellista, e da lì a entrare nel porno, con gli amatorial, poi con sua maestà Rocco Siffredi.

Rocco che gli ha dato la dritta più giusta, nel non fargli abbandonare il suo aspetto da nerd, mai togliere gli occhiali, Max, nemmeno mentre sc*pi sul set, perché nulla fa più e meglio il tuo gioco come avere un’immagine immediatamente riconoscibile, un timbro, un brand che ti distingua e ti esalti nella vastità della pornografia online.

Col caz*o che Max Felicitas è rimasto al paesello, a piangersi addosso, a sperare nel reddito di cittadinanza! Porna e porna, con le strafig*e che vedi, ha una sua casa di produzione, è un porno-talent-scout, e passa da una milf alle gemelle Dellai, a metterlo in bocca a Priscilla Salerno, si dà malato e si fa "curare" dall’infermiera Malena, ed è suo il "caz*o a domicilio" destinato a LadyBlue per il suo debutto porno.

Max Felicitas se è un caz*one è un sano caz*one, un tipo che ha voglia di fare e si dà da fare: i suoi porno goderecci a minima sceneggiatura e tuttavia pensati, sanno quali corde toccare per farti incaz*are, a te, bacchettone cronico, che appena lo vedi lo vorresti strozzare, e trovo in rete anche articoli colti di riviste colte che additano a Max la colpa del degrado sociale, lo ritengono volgare e sessista, ma andate al diavolo, non c’è libertà massima e più sacra e inviolabile di quella di pornare e se tu Max non lo reggi clicca altrove, stai lontano, non sia mai che nella tua mente bollita di s*ghe mosce si produca uno squarcio, un prurito che ti porta a cercarlo, e a toccarti mentre lo vedi, chissà perché io penso che tu lo stia già facendo, di nascosto da tua moglie, da tua madre, ma non dal tuo Dio, e lo sai che Max è stato pure un chierichetto, e la prima volta che il suo pene ha incontrato una vagina vera, vogliosa e disponibile, è stato nella cappella di un oratorio?

