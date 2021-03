27 mar 2021 13:45

“IL TUO CARATTERE SPIGOLOSO E LA TUA SCARSA IGIENE PERSONALE TI PORTANO A ESSERE INFREQUENTABILE” – TOMMASO ZORZI IN DIRETTA INSTAGRAM CON LA GREGORACI ANNUNCIA DI AVER QUERELATO FULVIO ABBATE PER IL TWEET "VOI SIETE ZORZI, NUTRIE DELLA MELONI": “SONO MESI CHE PARLI DI ME DENIGRANDOMI, SPUTANDO MERDA” – E LA REPLICA: “HA RITROVATO LA PAROLA. PECCATO GLI SIA MANCATA DAVANTI ALLA MELONI…” – VIDEO