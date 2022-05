“LA UMILIANO NON PERCHÉ È DONNA, MA PERCHÉ È STUPIDA”

Anna Ciriani, professoressa e consigliera comunale, ha partecipato a una fiera erotica anni fa e ha fatto foto spinte. Alcuni alunni tappezzarono i bagni con sue foto e insulti. Lei denunció. Antonella Boralevi si rivolge a lei tra “TACI” e “ti umiliano perché sei stupida”. pic.twitter.com/6ZfSNb4BG6 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 16, 2022

DAGONEWS

Scazzo a “Zona bianca” tra Antonella Boralevi e Anna Ciriani, professoressa e consigliera comunale di Pordenone, che ha partecipato a una fiera erotica anni fa e si è prestata a foto hot finite poi sui social.

La Boralevi tuona: «Non appartiene al sistema dei valori della scuola. Io detesto quando si tira fuori l’idea che “mi umiliano perché sono una donna”. Ti umiliano perché sei stata così stupida a farti fotografare nuda». A quel punto la Ciriani prova a prendere la parola, interrompendo la filippica: «Bisogna finirla con questa discriminazione. Non faccio niente di illegale nella mia vita. Ho la fedina penale pulita tanto è vero che sono stata candidata e ho anche vinto».

Ma la Boralevi rincara la dose: «Taccia. Lei non possiede i principi della logica. Lei ora tace. Se tu sei un professore deve incarnare dei valori. E andare in giro nuda sadomaso non è un valore che si può insegnare agli studenti». La risposta piccata di Ciriani: «Io insegno a degli adulti, insegno anche dei valori. La mia vita privata è la mia vita privata».

