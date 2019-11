“GLI UOMINI INVECCHIANO COME IL VINO, LE DONNE COME IL LATTE , CIOÈ MALE” - UN ESERCITO DI SCIAMANNATE INVIDIOSETTE RIVERSA FIUMI DI VELENO SU KEANU REEVES PER LA FIDANZATA GIUDICATA VECCHIA (LA SIGNORA IN QUESTIONE HA 46 ANNI) E POCO BELLA – “SPERO TROVI UNA PIÙ GIOVANE COSÌ POTRÀ AVERE DEI FIGLI” – CI HA PENSATO KEANU A METTERE A TACERE IL DISSENSO: "IO POSSO SCEGLIERE CON CHI FIDANZARMI, A DIFFERENZA VOSTRA”

LUCIA ESPOSITO per Libero Quotidiano

keanu reeves con la fidanzata alexandara

In un mondo normale la notizia dovrebbe essere che l' attore Keanu Reeves, dopo più di trent' anni, si è presentato sul red carpet con una donna. Ma siccome la signora in questione ha 46 anni - solamente nove meno di lui - sfoggia orgogliosa la sua zazzera grigia, non ha sepolto le rughe sotto colate di botulino, ha labbra che non sono sul punto di esplodere, la pancia rilassata invece degli addominali d' acciaio e ha perfino il bicipite collassato

Ecco, siccome è una donna normale, la notizia è diventata lei che sembra sua nonna, che è una bruttina stagionata e che non è abbastanza giovane e figa per un sex symbol come l' attore di Matrix.

«Spero trovi una più giovane così potrà avere dei figli», e ancora: «Gli uomini invecchiano come il vino, le donne come il latte», cioè male. C' è addirittura chi ha paragonato Alexandra Grant, questo il suo nome, a Helen Mirren, che però di anni ne ha 74. Interpellata sulla somiglianza, l' attrice ha messo tutti a tacere così: «È una cosa molto lusinghiera. Conosco Keanu ed è adorabile, quindi lei lo dev' essere altrettanto».

keanu reeves con la fidanzata alexandara

La cattiveria si è concentrata su questa signora che porta con eleganza e leggerezza i suoi anni, che si è arresa al tempo lasciando che le palpebre, obbedienti come il seno, cedessero alla forza di gravità.

Risalendo lungo il fiume di veleno che scorre su twitter, si scopre che a monte ci sono tantissime donne, magari le stesse che si sono scagliate come Erinni contro Flavio Briatore, chiamandolo «vecchio bavoso» perché a settant' anni ha scelto una fidanzata di venti che potrebbe essere sua figlia. O quelle che, invece, si sono avventate come avvoltoie sulla giovane, accusandola di aver ceduto al super manager affascinata dal consistente conto in banca più che dal fisico appesantito.

keanu reeves con la fidanzata alexandara

Ora che le donne dovrebbero benedire il single di ferro Keanu che è capitolato davanti all' intelligenza e alla classe di una donna esteticamente normale, lanciano invece frecce appuntite che neanche Cavallo Pazzo contro i soldati americani. Per fortuna c' è anche chi difende Alexandra che ha avuto il merito di regalare a tutte noi, donne normali, il sogno di potercela fare. E ha dimostrato che esistono uomini a cui interessa più una testa piena di idee che un reggiseno imbottito di plastica. Keanu ha trovato la felicità con lei che era una sua amica da dieci anni.

UNA VITA DIFFICILE La signora è un' artista, cofondatrice della casa editrice XArtist' s Book: a legarla all' attore oltre alla passione per i libri, c' è anche la filantropia, entrambi infatti spendono soldi ed energie per aiutare i più bisognosi. Insieme hanno scritto il libro Ode to Happiness pubblicato nel 2011 e poi Shadow per cui lui ha scritto delle poesie e lei ha realizzato la parte artistica.

Non è stato un colpo di fulmine e neanche una storia nata in una festa vip tra una coppa di champagne e un bagno in piscina, ma un' unione nata da un' amicizia che è cresciuta fino a trasformarsi in amore.

keanu reeves

L' attore è finalmente sereno dopo una vita che gli ha regalato un successo planetario e schiere di donne ai suoi piedi, ma che gli si è incaponita contro con una tigna bastarda. A tre anni suo padre abbandona lui e sua madre. A scuola scopre di essere dislessico, cambia diversi istituti fino a lasciare gli studi a 17 anni senza prendere il diploma. Diventato attore, nel 1993, Keanu vede morire il suo amico e collega River Phoenix.

Passano sei anni e Jennifer Syme, la ragazza di 26 anni di cui l' attore è innamorato, rimane incinta. I due aspettano una bimba, decidono anche il nome: Ava Archer Reeves. La piccola, però, nasce morta pochi giorni prima della data presunta del parto. Un dolore che strazia e incrina la coppia. Diciotto mesi più tardi, la stessa Jennifer Syme, sotto gli effetti di antidepressivi, perde il controllo della sua auto e muore.

keanu reeves e alexandra grant 3

Un vuoto che finora nessun' altra donna era riuscita a riempire.

Alexandra sì. A dispetto delle invidiose e delle maligne, la coppia si gode la felicità degli innamorati ed è stato proprio lui, Keanu, a zittire tutte su twitter: «Io posso scegliere con chi fidanzarmi, a differenza vostra». Lui ama Alexandra, con i suoi capelli grigi, le sue rughe e il fisico di una donna di 46 anni che non ha paura di invecchiare.

keanu reeves e alexandra grant 4 keanu reeves e alexandra grant 2 keanu reeves e alexandra grant 5 keanu reeves e alexandra grant 6