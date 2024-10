13 ott 2024 19:44

“USI TUA FIGLIA PER SCHERMARTI. NELL'INSULTARE TUTTI AL GRANDE FRATELLO NON TI SENTI IN DIFFICOLTÀ” - NUOVO ROUND DELLO SCAZZO TRA SELVAGGIA LUCARELLI E SONIA BRUGANELLI A “BALLANDO CON LE STELLE” – LA GIORNALISTA PUNZECCHIA L’EX DI PAOLO BONOLIS: “TI SENTI BRUTTA PERCHÉ NON SEI PIÙ 'LA MOGLIE DI', SONIA ESCI DA QUESTA COSA” - BRUGANELLI: “IL PROBLEMA DELLA 'MOGLIE DI' CE L'HAI AVUTO ANCHE TU, NEI CONFRONTI DEL MIO EX MARITO HAI AVUTO UN ATTEGGIAMENTO CARINO, DOLCE, GENTILE QUANDO LO HAI INTERVISTATO…” – VIDEO