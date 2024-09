“VASCO È UNA ROCKSTAR UNICA IN ITALIA PER LA SUA ABILITÀ A SCRIVERE DI SESSO” - BARBARA COSTA: “SONO STUCCHEVOLI LE CRITICHE A VASCO, CHE SAREBBE IMMORALE PER QUEL CHE SCRIVE. È STATO BERSAGLIATO PER LE MINORENNI MESSE NELLE CANZONI, COME SE TUTTE AVESSIMO INIZIATO COL SESSO DA GRANDI, O NON CI FOSSIMO FATTE RIPASSARE DA UOMINI ADULTI. LUI CANTA: ‘RESTERÒ DENTRO DI TE FINO A QUANDO VORRAI PIANGERE/ IMPARERAI CHE SENZA DI ME LA COSA NON È RIPETIBILE’. DAVVERO CI SONO DONNE OFFESE A QUESTI VERSI? RISPONDE VASCO: “LE SANTE NON MI PIACCIONO, LE PORTI IN MACCHINA E SI METTONO A PREGARE”. - IL LIBRO: "VASCO ROSSI. REWIND. LE STORIE DIETRO LE CANZONI"

Barbara Costa per Dagospia

Una rockstar è un penico mascalzone accentratore e irresistibile, costantemente inquieto, un comune mortale che diventa un dio ogni volta che sale su un palco. Rockstar un po’ ci nasci, molto ci diventi, se non schiatti a 27 anni hai buone possibilità di toccare gli 80, e oltre, e di morire, sul palco, da dio, e non in un letto come uno str*nzo qualsiasi.

Una rockstar rimane rockstar, sempre, la gabbia che la fama sposata al suo talento gli ha partorito è la sua dannazione, associata al bisogno di sesso, e al dispetto che il suo status produce negli altri, e specie se viventi sottoforma di critici musicali. In Italia di rockstar ne abbiamo una, Vasco Rossi, il suo podio è intoccabile, e lo sa chi da tempo si danna per un secondo posto, almeno un terzo, ma non ce la fa, perché inferiore a Vasco in maledettismo, classe, fissa per la f*ga, e p*lle in ogni senso.

Se si legge "Vasco Rossi. Rewind. Le Storie Dietro Le Canzoni", di Andrea Pedrinelli (Giunti, ed. 2024), dove appunto ogni canzone di Vasco – tutte, eh! – vengono esaminate, soppesate, una per una, questo si evince: Vasco è rockstar che dovrebbe dotarsi di guardie del corpo speciali a difesa da invidia e paura che crea in chi non sa accettare che al mondo non siamo uguali perché ci sono rockdei capaci di accarezzarci il cuore con l’incanto dei loro versi scaldati alla loro voce.

Che poi questi versi resi canzoni abbiano il potere di bagnare le donne facendole impazzire, al medesimo modo in cui le baccanti si dimenavano al suono di Dioniso… il rock è questo, signori, questo il suo spirito, essenza, e fatevene una ragione!

O, se non ve la volete fare, almeno in veste di critici – e critiche – fate a meno di apparire ridicoli. Perché Vasco ha sì i suoi motivi a strillarvi “ma la dignità/ dove l’avete persa!!!”, se per anni gli avete rotto i santissimi per ciò che era e scriveva non cogliendo che chi canta ciò che scrive può esser anche altro da ciò che produce senza disgiungersene. Dice bene, Vasco, se solo lo sapeste ascoltare: “Se attacchi l’uomo Vasco, sanguino, se attacchi Vasco la rockstar no, lui non sente niente”.

Tuttavia non demorde chi è stupidamente ancorato all’auto-creata polemica “Vasco com’era vs. Vasco com’è”, esaltando il primo ma dequalificando il secondo a un “venduto al marketing”! Vi rendete conto?!? Ci sono firme che non perdonano a Vasco di non essere morto, di non essersi mai fermato, arreso, di non campare su un passato glorioso e monocorde.

Ma perché tu, critico, scrivi che "Laura", di Vasco, è la sua signora, quando non c’entra niente, e Vasco l’ha spiegato mille volte? E perché scrivere che il calcio, al signor Vasco, è “mai particolarmente interessante”, quando Vasco sculetta lo scudetto dell’Inter sui suoi social? E che il papà di Vasco era un socialista nenniano, e non un comunista, andrebbe sottolineato: se Vasco "è" Vasco, è tanto per questo.

Capitolo sesso: Vasco è rockstar unica in Italia per la sua naturale abilità a scrivere di sesso, cantarlo, viverselo e passartelo caldo, di più è l’unico uomo rock che conosca capace di dare all’orgasmo femminile ogni suo diritto se non privilegio. I clitoridi vibrano per Vasco e con Vasco perché lo sanno e lo "sentono" che è per loro, si canta anche per loro. Io dico che Vasco è generoso nel cunnilingus. Chissà.

Di certo sono stucchevoli le firme a riprovazione di Vasco immorale per quel che di sesso scrive: Vasco compone di stomaco, da stomaco a stomaco, sullo stesso piano di chi lo ascolta. Non ha nulla da insegnare, e meno male. Ma forse, forte del suo passato harem, di groupie, qualche dritta a chi lo attacca, la potrebbe dare.

Ci sono critici che una sana sc*pata non se la sono fatta mai! Vasco potrebbe passargli… “la scusa” di cui la “señorita” ha bisogno per dare “una mano” dove ogni pene vorrebbe…! E come le fermiamo, le mani, di certe malafemmine, tipo la sottoscritta, a cui, se piaci, le scuse, non servono? Vasco è stato – ed è – di brutto criticato per i suoi clitoridi minorenni messi in canzone, come se tutte avessimo iniziato col sesso da grandi, o non ci fossimo fatte ben ripassare, se non sverginare, da uomini adulti!

“Resterò dentro di te fino a quando vorrai piangere/ imparerai che senza di me la cosa non è ripetibile”: davvero ci sono donne offese a questi versi? Risponde Vasco: “Le sante non mi piacciono, le porti in macchina e si mettono a pregare”. Eh, ringraziano la madonna per la grazia! Gli amici di "Mowmag" fanno sapere che, ancora questa estate, il 72enne Vasco, in moto, da perfetta rockstar non porta la maglietta della salute: è nudo e villoso sotto chiodo e camicia. Wow…

