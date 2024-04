17 apr 2024 08:45

“VEDREI MOLTO BENE IL RITORNO DI CONTI” – IL SINDACO DI SANREMO ALBERTO BIANCHERI VOTA PER IL CONDUTTORE TOSCANO E STRONCA BONOLIS: “NON LO CONOSCO PERSONALMENTE. SE PENSO ALLE SUE DICHIARAZIONI SULL'ARISTON E AL FATTO CHE AVEVA CHIAMATO CARCIOFI I FIORI DI SANREMO, HA DIMOSTRATO DI NON AVERE MOLTA ATTENZIONE E SENSIBILITÀ PER LA CITTÀ…”