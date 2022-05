9 mag 2022 18:42

“È VERO CHE È UNA SPIA?” - GILETTI A "NON È L'ARENA" VA DRITTO AL PUNTO CON IL CONTROVERSO PROF FILO RUSSO ALESSANDRO ORSINI, E A QUELLO NON PARE VERO DI POTER PARLARE ANCORA UN PO' DI SÉ: "SE DAVVERO MI CI AVESSERO MESSO I SERVIZI SEGRETI ALL’OSSERVATORIO DELLA LUISS NON SAREI STATO BOCCIATO MILLE VOLTE NEI CONCORSI. HO FATTO UNA GAVETTA PAZZESCA. INTORNO A ME C’È UN DELIRIO COLLETTIVO, UN GIORNO SONO UNA SPIA RUSSA, UN ALTRO UNA SPIA ITALIANA…" - VIDEO