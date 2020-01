7 gen 2020 18:00

“IL VERO TACITATO SONO IO” - VITTORIO SGARBI NON SARÀ OSPITE QUESTA SERA A “LA PUPA E IL SECCHIONE”: CENSURATO PER LA PAR CONDICIO, ALTRO CHE RULA JEBREAL, CHE PERALTRO ABBIAMO SCOPERTO NON AVER SUBITO ALCUNA CENSURA” - “È INACCETTABILE, PERCHÉ AVEVO SOLO PARLATO DI ARTE, BELLEZZA E LETTERATURA, MA HO LA COLPA DI ESSERE CANDIDATO ALLE PROSSIME ELEZIONI IN EMILIA ROMAGNA”

vittorio sgarbi Comunicato stampa Vittorio Sgarbi non sarà ospite questa sera a “La pupa e il secchione”: “Censurato - denuncia Sgarbi - per la par condicio. Altro che Rula Jebreal, che peraltro abbiamo scoperto non aver subito alcuna censura, il vero tacitato sono io” vittorio sgarbi bacia alessandra mussolini La trasmissione diventata celebre grazie al litigio del critico d’arte con Alessandra Mussolini, ha dunque bloccato Sgarbi che aveva già fatto, peraltro, delle registrazioni. le liti di vittorio sgarbi alessandra mussolini “Inaccettabile - attacca Sgarbi - perché avevo solo parlato di arte, di bellezza e di letteratura con i giovani ospiti della trasmissione. La mia colpa? Essere candidati alle prossime elezioni in Emilia Romagna . Non dirò per quale partito per non essere censurato anche dalle agenzie di stampa” rula jebreal. rula jebreal rula jebreal rula jebreal RULA JEBREAL RULA JEBREAL rula jebreal rula jebreal cnn