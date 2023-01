25 gen 2023 13:17

“VESPA? NON GLI HO MAI SENTITO FARE UNA DOMANDA” – GIOVANNI MINOLI, OSPITE DI “UN GIORNO DA PECORA", ATTACCA “BRU-NEO”: “LUI PARLA, DIALOGA, DISCUTE AMOREVOLMENTE” – “VEDO SEMPRE LA GRUBER PERCHÉ SONO UN PO’ MASOCHISTA MA NON MI PIACE, È MOLTO FAZIOSA. LA ANNUNZIATA È BRAVISSIMA, APPENA RIESCE A FARE UNA DOMANDA INVECE DI UN EDITORIALE” – “IO ALLA PRESIDENZA DELLA RAI? MA NEANCHE PER SOGNO. DA 40 ANNI MI DANNO COME CANDIDATO DI QUALCUNO, MA QUANDO POI ARRIVA IL NOME NON SONO MAI IO…”