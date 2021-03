“VI PIACCIONO LE MIE TETTE?” - ARISA DOPO SANREMO SI SPOGLIA SU INSTAGRAM E METTE A TACERE LE POLEMICHE SUL PRESUNTO RITOCCHINO CON UN POST SULL’ACCETTAZIONE DEL PROPRIO CORPO: “QUANDO ERO PICCOLA IL MIO SENO ERA UN GRANDE PROBLEMA. STASERA MI GUARDAVO ALLO SPECCHIO E PENSAVO A QUANTO MI PIACE ADESSO. È MENO TONICO DI QUANDO AVEVO 20 ANNI, E HA QUALCHE SMAGLIATURA CHE ADESSO TROVO DELIZIOSA…”

“Vi piacciono le mie t***?”. Arisa lo ha scritto davvero, al termine di un post per nulla banale sull’accettazione del proprio corpo. Reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo 2021, la professoressa di Amici è tornata a far parlare sui social con alcuni scatti bollenti pubblicati sul proprio profilo di Instagram. La cantante ha infatti voluto mettere in mostra il suo prosperoso décolleté, scrivendo quanto segue: “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema”.

“Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso - ha scritto - è meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati”. L’uomo a cui si riferisce è ovviamente Andrea Di Carlo, suo fidanzato e manager.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Arisa aveva lasciato intendere che non tutto stesse andando per il meglio nell’ultimo periodo, ma evidentemente si riferiva a qualche litigio passeggero, dato che nel suo ultimo post su Instagram ha speso parole belle e importanti per il compagno, con il quale condivide tutto o quasi da circa un anno.

