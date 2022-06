17 giu 2022 13:29

“LA VICENDA È OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEI MIEI LEGALI” – FRANCESCO GIORGINO STA PENSANDO DI FARE CAUSA DOPO LA RIMOZIONE DELLA CONDUZIONE DELL’EDIZIONE SERALE DEL TG1! L’ANCHORMAN, PER MOTIVI DI SALUTE, AVEVA CHIESTO DI NON ESSERE SOVRACCARICATO DI TURNI ALL’ALBA (CHE SVOLGE GIÀ COME VICEDIRETTORE) MESI PRIMA DELL’INTRODUZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA DELLE 6.30 – LA “PUNIZIONE” DELLA MAGGIONI GLI È STATA COMUNICATA L’ALTRO IERI, A UN’ORA DALLA MESSA IN ONDA (ECCO SPIEGATO IL MOTIVO DI QUELLO “STRANO” SALUTO) - VIDEO