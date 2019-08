5 ago 2019 19:00

“VIENI, NON RIESCO AD ALZARMI, IL SEDERE MI SI E’ FICCATO DENTRO” – “MALGY” SI DIVERTE A GIOCARE IN GIARDINO CON UNA CIAMBELLA SALVAGENTE GONFIABILE, MA NON TUTTO VA COME PREVISTO E ALLA FINE… – IL VIDEO DA RIDERE