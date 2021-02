“VITTORIO SGARBI LO TROVO FASTIDIOSO E BRUTTO” – ROCCO CASALINO OSPITE DI NUNZIA DE GIROLAMO A “CIAO MASCHIO” DÀ IL SUO PARERE SUL VECCHIO SGARBONE: “DICONO CHE ABBIA UN GRANDE SUCCESSO CON LE DONNE, MA NON CAPISCO PERCHÉ” – VIDEO: LO SCONTRO STRACULT A BUONA DOMENICA NEL 2006

VIDEO: ROCCO CASALINO A "CIAO MASCHIO"

Tra i vari argomenti su cui Rocco Casalino si è speso a Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 1, anche Vittorio Sgarbi. E contro il critico d'arte, l'ex portavoce di Giuseppe Conte impegnato in un serratissimo tour televisivo per promuovere il suo libro, si è lasciato andare a pareri che flirtano con l'insulto: "Vittorio Sgarbi lo trovo fastidioso e brutto", spara ad alzo zero. E ancora, Casalino aggiunge: "Dicono che abbia un grande successo con le donne, io lo trovo brutto, non capisco perché piaccia".

Nell'intervista alla De Girolamo, Casalino si è speso anche in una battuta sulla sua partecipazione alla primissima edizione al Grande Fratello, per lui croce e delizia: "Non la supererò mai finché verrà usata nei modi in cui l’hanno usata nei miei confronti - ha premesso -. Se si usa in maniera denigratoria è chiaro che diventi un problema. Io credo di aver dimostrato di essere nella comunicazione uno bravo.

Non si capisce perché creino sempre una connessione tra le mie capacità comunicative e il Grande Fratello. Lì diventa un problema, dal punto di vista professionale è brutto. Do anche un messaggio sbagliato. Sembra che si possa arrivare nel posto dove sono arrivato, a Chigi, non per meriti o perché ho studiato, ma perché ho fatto il Grande Fratello. È sbagliato tutto ‘sto corto circuito", si è lamentato Casalino.

Nelle prime due puntate il salotto di “Ciao Maschio” condotto da Nunzia De Girolamo ci ha abituati a simpatiche provocazioni. Nella puntata andata in onda ieri sera su Rai1, ai tre uomini in studio è toccato mettersi nei panni di una donna e scegliere un ipotetico marito tra Vittorio Sgarbi, Fabrizio Corona e Silvio Berlusconi. A questo domanda Rocco Casalino ha risposto con convinzione: «Sicuramente non vorrei mai come marito Vittorio Sgarbi. Mai. Lo trovo fastidioso e riprovevole, e sgradevole anche esteticamente. Sicuramente Berlusconi tutta la vita, anche Corona niente malè». «Quindi Berlusconi marito e Fabrizio Corona amante?» ha sintetizzato la De Girolamo. Casalino ha risposto: «Esatto».

