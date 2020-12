“VOGLIONO FORZARCI A CREARE QUESTA LOBBY” – STEFANO BETTARINI MEJO DI ADINOLFI CONTRO I “TROPPI BACI GAY” AL “GRANDE FRATELLO VIP”: “CREDO CHE QUALCUNO VI DEBBA DELLE SPIEGAZIONI SU CIÒ CHE SIA ‘POLITICAMENTE CORRETTO’. CIÒ CHE STABILISCE ‘CHI’ E ‘COME’ LE FAMIGLIE ED I BAMBINI SALTINO FUORI SOLTANTO QUANDO CI SIA DA CROCIFIGGERE QUALCUNO! SCOMPARIRE SUBITO DOPO E APPENA SI ALLUDE (RIDENDO E SORRIDENDO) AD ‘UCCELLI’ E ‘SC***TE’…”

stefano bettarini squalificato dopo tre giorni al grande fratello vip 1

Duro sfogo di Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip. Dopo la sua squalifica per bestemmia, l’ex concorrente si è sfogato contro il reality per i tanti baci gay all'interno della casa. “E per inciso, credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia ‘politicamente corretto’.

Ciò che stabilisce ‘chi’ e ‘come’ le famiglie ed i bambini saltino fuori soltanto quando ci sia da crocifiggere qualcuno! Scomparire subito dopo e appena si allude (ridendo e sorridendo) ad ‘uccelli’ e ‘sc***te’… o peggio frasi irripetibili sulle donne! Vogliono forzarci e crearci questa lobby” sono le parole di Stefano Bettarini su Instagram Stories.

stefano bettarini piange

L'ex concorrente ha poi aggiunto: “Non si combatte così l’omofobia. Il troppo stroppia sempre. Ma per me (personalissimo parere) ottengono solo e soltanto l’effetto contrario, ovvero irritare anche chi omofobo non è affatto”.

