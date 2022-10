“VOI FATE TUTTO DA SOLI” - IL GELO TRA MONICA SETTA E TIBERIO TIMPERI A "UNO MATTINA IN FAMIGLIA" NON ACCENNA A DIMINUIRE (VIDEO) - LA ZANICCHI DA MARA VENIER: "ME LO METTONO IN QUEL POSTO OGNI SABATO - DA PICCOLA MI DICEVANO TUTTI CHE AVEVO I PIEDI DA UOMO”. E POI SCHERZOSAMENTE MINACCIA DI DARE DUE CALCI IN CULO A MARIOTTO – LA MAESTRA DI BALLO ANASTASIA KUZMINA DICE CHE LE PIACEREBBE PRENDERE UN CAFFÈ CON LORENZO BIAGIARELLI CHE SI IMPAPPINA CON LA FIDANZATA SELVAGGIA DICENDO: “ABBIAMO ENTRAMBI 30 ANNI E SIAMO IN DUE FASI DIVERSE DELLA VITA” – LA REAZIONE DELLA LUCARELLI… - VIDEO

L'amore, la complicità, la chimica che c'è tra la Tetta e Timperi batte anche quello che ora c'è tra Totti e Ilary... IO MI NUTRO PER QUESTA FAIDA pic.twitter.com/9Bp18SMiJ5 — alessio (@alessio___1) October 16, 2022

Ivan Rota per Dagospia

muccitelli timperi setta

Carolyn Smith, la maestra di ballo di Ballando con le Stelle, ha cercato di minimizzare l’offesa della Zanicchi (ha detto “troia” a Selvaggio Lucarelli): “Lasciamo perdere quello che è successo una settimana fa. Essendo lei emiliana, io sono moglie di un veneto. Loro ogni due parole hanno un’espressione un po’ così. Poi io so bene che la sua espressione non aveva valore dietro“. E la Lucarelli: “Se dobbiamo tornare su questa storia con questo tono assolutorio no. Allora possiamo anche non tornarci. Io direi di non tornarci. Perché riparlarne con un tono assolutorio è proprio sbagliato“.

iva zanicchi

Luca Salatino festeggiando il compleanno di Wilma Goich ha sbroccato e per poco non é stato squalificato.“Oh ma aspetta un attimo!” ha detto agli altri in cucina “Mò stiamo a magnà porco dì“. L’ex tronista si è per fortuna fermato a un passo del disastro con Charlie Gnocchi e George Ciupilan che lo hanno rimbrottato. “Non esagerare Luca“, le parole dell’ex collegiale; “Luca occhio perché poi ti scappano anche delle cose, calmati dai” . Invece forse Amaurys Perez lunedí sarà squaliciato dal Grande Fratello Vip per una bestemmia.

A Ballando con le Stelle la coppia gay Alex Di Giorgio e Moreno Porcu ha presentato la loro seconda coreografia e lo ha con la canzone La Vita Splendida di Tiziano Ferro. Un bel numero che ha permesso alla coppia di classificarsi al secondo posto dietro solo a Gabriel Garko. Fabio Canino con la lacrimuccia all’occhio li ha ringraziati e ha chiesto loro una coreografia più passionale. E che, si devono mettere a fare sesso?

Mara Venier a Domenica In rimprovera Iva Zanicchi una postura troppo da signora. La cantante allora riprende le fila e dice a Gulliermo Mariotto che se per avere un dieci da lui a Ballando con le Stelle, lo deve prendere a calci in culo, lo farà . Mughini docet. Poi aggiunge che ospite da Bianca Berlinguer, aveva detto: “Ho fatto un voto alla madonnina: non dirò piú culo, ne vaffanculo”. Promessa non mantenuta.

iva zanicchi 1

Chapeau a Mara Venier che non ha risposto alle critiche di Aldo Grasso. Il critico la rimprovera di aver trasformato il salotto di Domenica In in una dépendance di casa sua. Ma Grasso si accorge ora che la regina della domenica vuole fare sentire i telespettatori a casa sua? Sono decenni che lo fa.Al critico cosa rode? E non vede le sue mitiche e uniche interviste?

La maestra di ballo di Lorenzo Biagiarelli, Anastasia Kuzmina ha detto che le piacerebbe prendere un caffè con Lorenzo Biagiarelli. Lui si è giustificato con la fidanzata Selvaggia Lucarelli dicendo: “Dai, abbiamo entrambi trent’anni e siamo in due fasi diverse della vita“. La chiusa di Selvaggia però ha provocato risate a non finire: “Vabbè ne parliamo a casa”.La presidente di giuria Carolyn Smith ha rincarato la dose: “Sento meno il terzo incomodo, però questa non è una scusa. Per la prossima settimana voglio un Paso Doble, ho bisogno di sensualità tra voi”. Selvaggia ha così sbottato: “Ah Carolyn, dov’è tuo marito?”

selvaggia lorenzo biagiarelli e la kuzmina

Il gelo tra Monica Setta e Tiberio Timperi a Uno Mattina in Famiglia non accenna a diminuire nonostante fosse stata proprio lei a caldeggiare la presenza di Timperi nel programma. Questa mattina Monica Setta ha detto :”Voi fate tutto da soli (riferita a Timperi e a Ingrid Muccitelli) io dò l’appuntamento alla prossima settimana” Allora un bacio affettuoso e buona domenica a tutti. A che ora?” I due non le rispondono, così la Setta ha continuato: “Niente. Alle 8“.

selvaggia lorenzo biagiarelli

Nel 2021 Valeria Marini, concorrente di Tale e Quale Show, si è sottoposta ad un intervento all’occhio a causa di un foro maculare. Il problema è stato scoperto dopo l’uscita della showgirl dal reality Supervivientes. In quell’occasione infatti i medici, in seguito ad alcuni controlli, hanno scoperto che nell’occhio di Valeria c’era qualcosa di anomalo. Ma ancora ora ha alcune difficoltà. Malgioglio, trattala bene.

Ogni anno c'è stata nella scuola televisiva di Amici almeno una storia d'amore fra gli allievi. La prima coppia dell'edizione 2022 è quella formata da Rita e Niveo. Da subito mostravano un’empatia che é stata subito notata dai telespettatori . E ora è arrivato il primo bacio, apparso in un daytime.

anastasia kuzmina

Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, concorrenti dello scorso anno, ha fatto rivelazioni hot (non avrebbero consumato, ma fatto altro... Dopo di questo i due hanno risposto e lo hanno ripassato. La Codegoni in particolare ha detto: “Sulle dichiarazioni di Edoardo nemmeno spreco fiato, si commenta da solo. Fortunatamente io al mio fianco ho sempre avuto un grandissimo uomo che non ha avuto bisogno di leccarsi le dita per far vedere quello che fa sotto le coperte. Dopo una bassezza del genere deve stare in silenzio.”

anastasiia kuzmina foto di bacco (3) anastasiia kuzmina foto di bacco (2) anastasiia kuzmina foto di bacco (1) anastasia kuzmina foto di bacco (3) anastasia kuzmina foto di bacco (1) anastasiia kuzmina foto di bacco (4)