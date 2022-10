9 ott 2022 21:08

“VOLGARI, SIETE DISPOSTI VENDERE ANCHE L'ANIMA AL DIAVOLO PER I SOLDI" – CHIARA FERRAGNI RIPUBBLICA LA CELEBRE FOTO DI LEI E FEDEZ NUDI SUL LETTO, CON DIDASCALIA “SAFE PLACE”, E I FOLLOWER FANNO GLI INDIGNATI (COME SE NON AVESSERO MAI VISTO DI PEGGIO): “MI PIACCIONO, MA ONESTAMENTE MI SEMBRA ESAGERATO POSTARE PURE LA LORO PARTE INTIMA”; ”È PROPRIO NECESSARIO PORTACI IN CAMERA DA LETTO CON VOI? MA PERCHÉ NON VI CUSTODITE QUESTA SACRALITÀ DI AMPLESSO SOLO PER VOI?”