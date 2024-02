“I FISCHI SONO UN MODO PER ESTERNARE UN PARERE, COME UN APPLAUSO. MA E’ STATO DIFFICILE”

– NON SOLO I FISCHI DELL’ARISTON: SUI SOCIAL SI SCATENANO I COMMENTI RAZZISTI CONTRO I NAPOLETANI DOPO LA VITTORIA DI GEOLIER ALLA SERATA DELLE COVER: “NON CANTA IN ITALIANO, COSA CI FA QUI?” – IL RAPPER FA LE SPALLUCCE:

"I fischi sono un modo per esternare un parere, come un applauso". Geolier commenta così la mattina dopo i fischi dell'Ariston dopo la sua vittoria nella quarta serata delle cover dove si è esibito in un medley con Guè, Luché e Gigi D'Alessio. Ma poi racconta quello che ha provato: “Ieri mi sono esibito davanti alla platea dell'Ariston che fischiava e persone che se ne andavano. È stato difficile, veramente. Però alla fine è un parere, le persone potevano applaudire come restare neutre".

GLI INSULTI E LE ACCUSE SUI SOCIAL

Il teatro che si vuota e i fischi ieri sera ma anche i social – anche quelli ufficiali del festival – su cui sono apparsi dei commenti contro il rapper e accuse di aver comprato i voti. “I voti di Geolier comprati coi soldi della camorra” oppure “il televoto comprato coi soldi del reddito di cittadinanza” reddito di cittadinanza” e ancora “non canta in italiano, cosa ci fa qui?” alcuni dei messaggi contenuti nei post che i moderatori stanno cancellando dal profilo ufficiale della Rai mentre che ribadiscono che il notaio che segue le votazioni non ha rilevato alcuna irregolarità.

"Io mi sono semplicemente esibito, non mi sembra di aver rubato, che è veramente una brutta parola – ha detto Geolier – io ho una fan base che mi ha sempre supportato". […]sono contento per come è andata: non ho vinto io, ha vinto il rap ieri. E sono felice di questo".

[…] Rispetto agli insulti social, che il direttore artistico condanna, Amadeus dice la sua in conferenza stampa: “Certo che non è bello. Questo purtroppo sono i vantaggi e gli svantaggi dei social. C'è gente che insulta persino Michael Jackson e Frank Sinatra. Io i commenti non li leggo. Adesso ci sono la fazioni contro e a favore di Napoli. Geolier se ne deve fregare e andare avanti. Chiunque vinca questa sera io ritengo che abbia meritato vincere il festival di Sanremo". […]

