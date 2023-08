3 ago 2023 15:57

“WARNER BROS-DISCOVERY E’ PRONTO A COGLIERE LE OPPORTUNITÀ CHE SI PRESENTANO, ANCHE PER ACQUISIZIONI” - ALESSANDRO ARAIMO, GENERAL MANAGER PER L’ITALIA: “SE MEDIASET, SKY O ALTRI OPERATORI DOVESSERO CERCARE PARTNER? IN GENERALE, POICHÉ SIAMO LEADER DI MERCATO A LIVELLO GLOBALE, QUALSIASI DOSSIER FINISCE PRIMA O POI SUL NOSTRO TAVOLO. AL MOMENTO, PERÒ, NON CI SONO DISCUSSIONI IN CORSO. SONO DEL RESTO CONVINTO CHE LA FAMIGLIA BERLUSCONI NON ABBIA ALCUNA INTENZIONE DI CEDERE L'AZIENDA. SE POI CI FOSSERO OPPORTUNITÀ DI CONSOLIDAMENTO, LE ANALIZZEREMMO RAZIONALMENTE…”