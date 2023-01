“ZELENSKY A SANREMO? È UN ATTO DI PROPAGANDA: SERVE A FAR ACCETTARE AL POPOLO UN’AZIONE IMPOPOLARE COME LA GUERRA” - CARLO FRECCERO: “DA TEMPO SANREMO SEMBRA OCCUPARSI, PIÙ CHE DI MUSICA, DI LOOK TRANSGENDER PRESUNTI TRASGRESSIVI. ANCHE A QUESTO RIGUARDO ZELENSKY È IDONEO PERCHÉ SONO NOTI I SUOI BALLETTI CON TACCHI A SPILLO, NUDO E LINGUA FUORI, IN PERFETTO STILE MÅNESKIN - SAREBBE INTERESSANTE ASCOLTARE BRUNO VESPA CHE SI È PRESTATO A FARE IL BEPPE CASCHETTO DI ZELENSKY…”

Estratto della’articolo di Maurizio Caverzan per “La Verità”

carlo freccero

Carlo Freccero, cosa significa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ospite del Festival di Sanremo?

«Significa che siamo di fronte a un atto di propaganda».

Cioè?

«È sempre stato necessario far accettare al popolo un’azione impopolare come la guerra […]».

Nel caso del popolo italiano, in maggioranza contrario all’invio di armi all’Ucraina nonostante l’informazione spinga in questa direzione, la propaganda fallisce?

zelensky a porta a porta da bruno vespa 3

«[…] Il primo è la paura di un conflitto nucleare […] Il secondo motivo è che nel nostro Paese c’è povertà e noi abbiamo già destinato molti soldi all’Ucraina. La guerra sta provocando disagi all’economia e alla nostra vita quotidiana». […] «[…] La maggioranza degli italiani non vive come Joe Biden alla Casa bianca, ma in case fredde e con spese che si moltiplicano».

L’errore di questa ospitata è il contesto o il contenuto?

«Entrambi. […] Anche le persone che ritengono necessaria la partecipazione alla guerra non ne condividono la spettacolarizzazione a Sanremo. […]».

volodymyr zelensky ballerino fluido 5

[…] Zelensky all’Ariston è la spettacolarizzazione della guerra?

«Mentre non c’è spazio per la trattativa e per la diplomazia, tutto è affidato all’azione delle armi e l’Ucraina è diventata un cimitero a cielo aperto». […] «[…] Questa guerra è un esempio di reductio ad Hitlerum di Putin analoga a quella condotta contro Saddam Hussein e Gheddafi. Ricordiamo le armi di distruzione di massa di Saddam simboleggiate dalla fialetta agitata da Colin Powell nell’assemblea delle Nazioni unite. Tutti sanno che quelle armi non esistevano, però nell’immaginario Saddam è rimasto un crudele dittatore».

volodymyr zelensky ballerino fluido 6

I morti ucraini esistono.

«A questo proposito vorrei ricordare la frase sfuggita nel 2014 a Victoria Nuland, all’epoca segretario di Stato aggiunto, quando le fu fatto presente che l’Europa non poteva tollerare un colpo di Stato nazista in Ucraina: “Che l’Unione europea si fotta”, disse. Da quel colpo di Stato, la guerra dell’Ucraina contro le popolazioni russofone del Donbass non si è mai interrotta. […]».

[…] Il presidente ucraino è un ex attore comico e un ottimo comunicatore.

«Non un comunicatore, ma un attore che cura molto le sue apparizioni. Il fatto interessante è che mescolare guerra con spettacolo è, in qualche modo, in continuità con la propaganda pandemica».

zelensky a porta a porta da bruno vespa 2

In che senso?

«I virologi chiedevano di vaccinarsi contro il Covid sulle note di Jingle bells. Ora Zelensky ex attore arriva al palco del Festival di Sanremo a chiedere armi. Da tempo Sanremo sembra occuparsi, più che di musica, di look transgender presunti trasgressivi. Anche a questo riguardo Zelensky è idoneo perché sono noti i suoi balletti con tacchi a spillo, nudo e lingua fuori, in perfetto stile Måneskin».

volodymyr zelensky ballerino fluido 7

[…] Il Cda Rai ha convocato il direttore dell’Intrattenimento Stefano Coletta per spiegare l’invito: cosa si aspetta?

«Oltre a Coletta, sarebbe interessante ascoltare Bruno Vespa che si è prestato a fare il Beppe Caschetto di Zelensky».

