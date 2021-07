1 lug 2021 17:15

“ZERO STA RECUPERANDO I FAN DI PUPO”; “CERTO BEPPE CHE MI VUOI PROPRIO MALE”. METTI UNA SERA A CENA GRILLO E RENATINO IN UNA TRATTORIA ROMANA – IL VIDEO, TRATTO DALLA MITOLOGICA TRASMISSIONE “I FALCHI DELLA NOTTE” DEL 1985, E’ STATO SCODELLATO DA CORRADO RIZZA SU FACEBOOK ("VENT'ANNI DI ROMA BY NIGHT") – ZERO: “CON BEPPE CI SERVIAMO DALLO STESSO CHIRURGO PLASTICO. MA PURTROPPO ‘STA NOSTRA FACCIA TENDE SEMPRE AD ASSOMIGLIARE AD UN’ALTRA PARTE DEL CORPO…” – VIDEO