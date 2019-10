LEGALIZZE-RAI - COME DAGOANTICIPATO, È ARRIVATO IL PARERE DEL MISE SUL NUOVO PIANO INDUSTRIALE DI VIALE MAZZINI: È COMPATIBILE CON IL CONTRATTO DI SERVIZIO. MA LA NOTIZIA ORA È UN'ALTRA: ARRIVERÀ A GIORNI LA FIRMA DEL CONTRATTO DI FIORELLO. IN VIA ASIAGO È TUTTO UN VIA VAI DI LEGALI...

Marco Antonellis per Dagospia

FABRIZIO SALINI

Come Dagoanticipato la scorsa settimana era in dirittura d'arrivo il parere del Mise sul Piano Industriale Rai. E così è stato. Oggi c'è stata la decisione: il Piano industriale della Rai per il triennio 2019-2021 è compatibile con quanto previsto dal Contratto. E' quanto emerso dalla riunione di oggi presso gli uffici del Mise della Commissione paritetica (di cui all'articolo 22 del Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai-Radio televisione italiana), con all'ordine del giorno le determinazioni di competenza Mise sul Piano industriale presentato dalla Rai (secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lett. u) del Contratto nazionale di servizio.

stefano patuanelli

"La componente del Ministero dello Sviluppo economico della Commissione paritetica - si legge in una nota - dopo aver esaminato e valutato il Piano industriale della Rai per il triennio 2019-2021, ha formulato le determinazioni di propria competenza ritenendo il Piano presentato compatibile con quanto previsto dal Contratto stesso. La Commissione paritetica ha convenuto, inoltre, di monitorare la tempistica di attuazione del Piano attraverso riunioni bimestrali".

Ma Dagospia è in grado di anticipare un'altra clamorosa notizia in arrivo: Fiorello sta per firmare il contratto con mamma Rai. Quando avverrà? I soliti bene informati giurano che potrebbe essere già la prossima settimana. Nel frattempo in questi giorni in via Asiago si susseguono le riunioni con i legali per la definizione del contratto.

