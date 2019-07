LEGGE DELLA MANIGLIA: MEGLIO LA MADRE CHE LA FIGLIA - "CI HO PROVATO CON MIA SUOCERA”, IL RACCONTO CHE HA FATTO IMPAZZIRE IL POPOLO DELLA NOTTE SU 'RADIO2' – "HO ROVINATO DUE ANNI DI MATRIMONIO PER UNA FANTASIA. HO FATTO UN CASINO. ERA SOLO E L’HO INVITATA A MANGIARE UNA PIZZA. POI SIAMO ANDATI A FARE UN GIRO IN MACCHINA, E IO HO PROVATO A TOCCARLA, HO ALLUNGATO LE MANI". ECCO COME HA REAGITO…

Ha fatto sorridere molti la telefonata di Emanuele che nella notte tra sabato e domenica ha chiamato I Lunatici, programma notturno in diretta su Rai Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Emanuele ha composto lo 063131 e una volta in diretta ha raccontato ai due conduttori: "Questa sera ho fatto un danno. Mia moglie è al mare da dieci giorni, io sono dovuto rimanere in città, a Firenze, per lavoro. Ho una suocera molto giovane e molto bella. Siccome anche lei è sola l'ho invitata a mangiare una pizza. Si è creato un bel clima tra di noi, così poi l'ho portata a bere qualcosa in un locale e poi a fare un giro in macchina.

Lei era vestita in modo molto carino, era seducente, attraente. E poi mi piace da sempre, spesso anche a mia moglie ho detto che ha una madre molto attraente. Poi siamo andati a fare un giro in macchina, e io ho provato a toccarla, ho allungato le mani. lei ha cambiato subito tono e mi ha dato uno schiaffo. Si è fatta riportare a casa e ha minacciato di dire tutto subito a mia moglie. Ho rovinato due anni di matrimonio per una fantasia. Ho fatto un casino".