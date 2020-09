30 set 2020 15:40

LET'S TWEET AGAIN! - DAVVERO CI VUOLE CORAGGIO PER MOSTRARE UN FISICO BELLO E SANO COME QUELLO DELLA INCONTRADA? ''È MAGRA E SE DOBBIAMO STRACCIARCI LE VESTI PER L'INDICIBILE CORAGGIO DI MOSTRARE QUEL PAIO DI MINUSCOLI ROTOLINI DI UNA TAGLIA 44 NE ABBIAMO ANCORA DI STRADA DA FARE'' - ''IL 90% DELLE DONNE VORREBBE UN CORPO DEL GENERE, ALTRO CHE DERIDERE'' - ''LA VERA RIVOLUZIONE COMINCERÀ QUANDO SULLA COPERTINA DI VANITY FAIR CI SARÀ UN UOMO CALVO, OBESO E CON IL CAZZO PICCOLO''