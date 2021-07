LET'S TWEET AGAIN! - "RAFFAELLA CARRÀ NON MORIRÀ MAI, AL MASSIMO SCENDE UN ATTIMO DAL PALCO": LA SCOMPARSA DELL'EX SOUBRETTE ITALIANA SCATENA I SOCIAL CHE LA OMAGGIANO: "ETERNA FIN DAL PRIMO GIORNO", "RIFACCIAMO IL PRIDE?" - "PENSATE VIVERE NELLO STESSO PERIODO STORICO DI RAFFAELLA, CHE GRAN BENEDIZIONE CHE ABBIAMO AVUTO" - "E DOMANI C'È ITALIA-SPAGNA. GLI STRANI E QUASI IRRIVERENTI SCHERZI DEL DESTINO"

DAGOSELEZIONE

Fran Altomare@FranAltomare

tweet e post su raffaella carra 6

Il concetto di morte è incompatibile con Raffaella Carrà. Eterna fin dal primo giorno.

Matteo (a.k.a. reese)@reese_86

#RaffaellaCarrà non morirà mai. Al massimo scende un attimo dal palco. Buon viaggio ad un mito totale delle tv italiana

Luca Bizzarri@LucaBizzarri

C’era solo lei, a un certo punto c’era soltanto lei.

@raffaella

Antonella Clerici@antoclerici

Ineguagliabile, unica, una Stella vera, un talento da guardare con ammirazione e rispetto. Avrei voluto dirle tante cose ma non ho mai osato... buon viaggio Raffaella #RaffaellaCarra

tweet e post su raffaella carra 5

mara_venier

Un grande dolore…ciao Raffaella,sei e rimarrai la più brava?? RIP

Barbara d'Urso@carmelitadurso

Ciao Raffaella, per me sei stata una fonte inesauribile di ispirazione. Tutti noi ti dobbiamo tanto #gliartistinonmuoionomai

Simona Ventura@Simo_Ventura

Questa notizia mi ha tagliato le gambe , sono incredula , non me l’aspettavo . Sconvolgente . Se ne va l’icona della tv . Per sempre . #RaffaellaCarra

Milly Carlucci@milly_carlucci

Sono Scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso Grazie a Te Raffaella, per tutto quello che ci hai regalato. #RaffaellaCarrà

tweet e post su raffaella carra 3

Lorella Cuccarini@LCuccarini

Non è possibile... Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella#raffaellacarrà

vladimir luxuria@vladiluxuria

La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e dei nostri Pride, i suoi look imitati da mille drag queen in tutto il mondo, il suo sorriso… farai ballare gli angeli… #raffaellacarrà #rip

serena bortone@serenabortone

Hai consegnato allegria, energia, libertà, rigore e impegno a tutte noi, eri la numero uno ma conservavi umiltà e passione. Che dispiacere…#raffaellacarrà

tweet e post su raffaella carra 2

Andrea Salerno@SalernoSal

La più grande della tv italiana ci lascia all’improvviso. Il Tuca tuca l’ha inventato lei. E tanto altro. Grazie #raffaellacarrà

PIERO PELU@PieroPelu

Raffa, Raffina… ci hai lasciati a bocca aperta ancora una volta. Parlando con J-Ax ora ci siamo detti “com’è possibile, sembrava immortale…” ma pensandoci bene tu immortale lo sei davvero e rimarrai sempre con noi sorridente, solare, curiosa, attenta a tutto e a tutti,

Costa d Gherardesca@CdGherardesca

Raffaella Carrà è stata e sempre sarà una straordinaria leggenda italiana. Ci siamo cresciuti insieme e non la dimenticheremo mai.

ellepi_one@PrestaLucio

tweet e post su raffaella carra 7

Ballo ballo ballo da capogiro Ballo ballo ballo senza respiro…. Ed intanto piango. ciao Raffa, ci vediamo in barca.

Loredana Bertè@LoredanaBerte

Che tristezza. Sono rimasta incredula. Credo che nessuno se l’aspettasse. Buon viaggio all’ICONA per antonomasia della TV e dello spettacolo. Sentite condoglianze ai suoi cari e a tutt* quell* che da oggi restano orfan* della loro REGINA Fai buon viaggio…

Fran Altomare@FranAltomare

#Eurovision2021 con Rumore di Raffaella Carrà in apertura. Perché, ricordiamolo, se siamo tornati in quel baraccone pazzesco ed imperdibile lo dobbiamo a lei

tweet e post su raffaella carra 1

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Raffaella Carrá è stata davvero una star in mezzo mondo. L’unico personaggio televisivo italiano ad essere così famoso

BubinoBlog@bubinoblog

C'è la televisione di cui era la regina assoluta. E la musica? Pensiamo solo a Madonna e Lady Gaga che si sono ispirate in alcuni look e tendenze, lanciate decenni prima da Raffaella Carrà. Una donna che ha anticipato le mode e i tempi. Un mito, e lo sarà per sempre.

sebs@ilfusebs

MEME SULLA CANZONE DI RAFFAELLA CARRA

pensate vivere nello stesso periodo storico di Raffaella, che gran benedizione che abbiamo avuto

Giuseppe Candela@GiusCandela

Raffaella Carrà e la tv, un amore lungo quasi 70 anni: “Non ci si improvvisa, per diventare grandi serve esperienza”. La storia continuerà a far rumore. La Regina, fa rumore. #RaffaellaCarra

Giuseppe Candela@GiusCandela

La tv in questi giorni è quasi spenta. Deve accendersi, ricordare come merita la sua storia. La regina della televisione. #RaffaellaCarra

Massimo Falcioni@falcions85

E domani c'è Italia-Spagna. Gli strani e quasi irriverenti scherzi del destino.

Raffaella Carra - Foto Farabola raffaella carra 7 raffaella carra raffaella carra raffaella carra 3 raffaella carra raffaella carra 10 raffaella carra 11 raffaella carra 12 raffaella carra 13 raffaella carra 14 raffaella carra 15 raffaella carra 16 raffaella carra 17 raffaella carra 18 raffaella carra 19 raffaella carra 20 raffaella carra 21 raffaella carra 22 raffaella carra 4 raffaella carra 5 raffaella carra 6 Raffaella Carra e Corrado - Foto Farabola raffaella carra 8 raffaella carra 9 raffaella carra nel film i compagni di mario monicelli raffaella carra topo gigio e raffaella carra Raffaella Carra - Foto Farabola Raffaella Carra e Raimondo Vianello - Foto Farabola Raffaella Carra - Foto Farabola Raffaella Carra - Foto Farabola Raffaella Carra - Foto Farabola Raffaella Carra - Foto Farabola Raffaella Carra - Foto Farabola Raffaella Carra - Foto Farabola Raffaella Carra - Foto Farabola Raffaella Carra - Foto Farabola Raffaella Carra - Foto Farabola Raffaella Carra e Mina - Foto Farabola Raffaella Carra a Forte dei Marmi - Foto Farabola