LET’S TWEET AGAIN - GARKO AL “GF VIP” SCATENA LE PAZZARIELLE DI TWITTER: “GABRIEL 'COSTRETTO' A FARE COMING OUT GRAZIE ALL'ARESGATE”, “HABEMUS COMING OUT DI GARKO. MA NON HA DETTO LA COSA PIÙ IMPORTANTE: CHI GLI HA IMPEDITO DI FARLO FINO AD ORA?” - “QUANTI ATTORI SONO COSTRETTI ANCORA A FINGERSI ETERO PERCHÉ IL LORO AGENTE LI VUOLE SEX SYMBOL PER DONNE MINACCIANDO ALTRIMENTI DI NON FARLI PIÙ LAVORARE?”, “QUINDI GAY LO PUÒ DIRE SOLO DA VERISSIMO”

Trash Italiano@trash_italiano

Il segreto di Gabriel. #GFVIP

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

gabriel garko e adua del vesco

Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Quindi al #GFVIP c’è una che dice che stava in una setta ma un’altra setta più in alto l’ha zittita, quindi si è spostata l’attenzione su uno che si è dato un pugno in faccia da solo e un altro che ha detto “sono ga....” e se è “gay” o “gambero di Mazara” ce lo dice a Verissimo.

gabriel garko e adua del vesco 4

Tiziana Cialdea@cialdea

Sul rosario che Garko ha dato ad Adua c’è una scritta: “Non parlare di Ares” #GFVIP

[Righetto]@Ri_Ghetto

E dopo il coming out di Gabriel Garko ora vorrei solo che gli fossero rivolte queste domande: "come mai lo hai nascosto? Per via della Ares? E COSA C'ENTRANO LE SETTE? T4R4LL0 ERA CONSAPEVOLE? #GFvip

Francesco Canino@fraversion

habemus coming out di Gabriel Garko. Ma non ha detto la cosa più importante: chi gli ha impedito di farlo fino ad ora? #GFvip5 #GFvip

BICCY.IT@BITCHYFit

alfonso signorini e gabriel garko

Ma quindi possiamo scrivere coming out o veniamo querelati? Perché alla fine mica ha detto nulla se non che con Adua non è mai stato fidanzato. #GFVip

MasterBB@MasterAb88

Gabriel 'costretto' a fare coming out Grazie all'#aresgate #GFVIP

Giuseppe Candela@GiusCandela

Il pacchetto per il coming out bruttarello eh. Gf e Verissimo (e copertina di Chi?). #gfvip

giovanni mercadante@giuvannuzzo

Chissà il cachet di Garko per tutta questa operazione #GFVIP

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

gabriel garko al gf vip

Qual é il prezzo giusto per un coming out? 50k+30k? #gfvip

vladimir luxuria@vladiluxuria

#GFvip5 Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi.

Mario Adinolfi@marioadinolfi

Perché Garko va a fare la sceneggiata del coming out dopo averci propinato il “segreto di Pulcinella” e le false fidanzate di copertura per trent’anni? Semplice: perché oggi affiliarsi alla cosca lgbt conviene, vai con quelli che dominano media, politica e tv. Dov’è il coraggio?

Davide Maggio@davidemaggio

gabriel garko e adua del vesco 3

Gabriel parlerà della sua omosessualità sabato 3 ottobre a Verissimo. L’annuncio di Signorini al #GFVIP Che merda. Ora si pianifica, si monetizza e si annuncia anche il coming out. Vomito.

Davide Maggio@davidemaggio

Chè ‘sono gay’ si può dire esplicitamente solo a Verissimo dalla Toffanin. E ad un certo prezzo, ovviamente. Sto continuando a vomitare. #GFVIP

Stefania Carini@StefaniaCarini

Quindi gay lo può dire solo da Verissimo #gfvip2020

Lorenza Sebastiani@LoreSebastiani

gabriel garko e adua del vesco

questo era l’aperitivo per Verissimo. Vendesi coming out a cottimo. #gfvip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Meno difficile, quando non sei più il volto della fiction di Canale 5 e ti è rimasta un’immagine pessima come attore, fare determinate scelte #garko #gfvip

Alessandro Alicandri@vivonelkaos

Comunque non siete mai contenti. Sapete sempre cos'è giusto, cos'è sbagliato, come e dove si fanno le cose. È stato il suo modo, nei suoi tempi, nei suoi modi. Non ha fatto male a nessuno, ha detto la sua verità. #GFVIP

Franco Bagnasco@franco_bagnasco

ATTENZIONE. Nessun attore è stato maltrattato durante la scrittura e la lettura di questa lettera di Gabriel Garko. #GFVIP #GFVIP5 #GrandeFratelloVip #gabrielgarko

Francesco Canino@fraversion

gabriel garko e adua del vesco

ma pare una puntata di Tale e Quale Show con Gabriel Garko truccato da Imma Battaglia. #gfvip

Trash Italiano@trash_italiano

Quanto avrei voluto Ilary questa sera: "senti Gabriè, parlace de st'Ares e famola finita perché qua non ce sto a capì più nien-... che? C'è la diffida? Ma che state a dì? Ma fatela finita e fate partì l'rvm, su, che io già c'ho sonno" #GFVIP

Trash Italiano@trash_italiano

Se l'Ares Gate fosse scoppiato da Maria, a quest'ora Tar4llo sarebbe seduto di fronte a Gemma, muto, piazzato a corteggiarla. #GFVIP

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Per il pubblico non era un segreto di Pulcinella e credo che non si sia capito ciò che Garko ha detto #gfvip

gabriel garko e alfonso signorini

Davide Maggio@davidemaggio

Garko ha detto tutto e non ha detto niente #GFVIP Può capire solo chi sa.

Drew@AndreaGalastro

gabriel garko si è preparato una lettera per andare sul sicuro ma noi ricordiamo benissimo i problemi che aveva a leggere il gobbo a sanremo #GFVIP

Alessandro Alicandri@vivonelkaos

Ci voleva la Contessa (75 anni) per dire Coming Out e non Outing #GFVIP

Giuseppe Candela@GiusCandela

gabriel garko al gf vip 2

Il Tarallo-gate è esploso perché la realtà è entrata nel reality. Se scappi dall'argomento e usi Garko per lo scontato coming out stai ancora una volta scrivendo la sceneggiatura ignorando la realtà. #gfvip

Francesco Canino@fraversion

comunque una roba così assurda e ultra camp non l’avrebbe scritta nemmeno Losito. #gfvip

Davide Maggio@davidemaggio

La Verità e la Menzogna #GFVIP

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Dopo la prima stagione con Pamela Prati, torna con la seconda stagione la serie antologica “Sono stata plagiata” #gfvip

