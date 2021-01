LET’S TWEET AGAIN! LA GREGORACI TORNA DA DUBAI E ENTRA NELLA CASA DEL "GF VIP" PER L’ENNESIMO CONFRONTO CON L’AMICO SPECIALE PIERPAOLO PRETELLI E FA INCAZZARE I SOCIAL: "PER LEI NON ESISTE LA QUARANTENA?", "I VIP FANNO COME CAZZO GLI PARE. IO CHIUSO IN CASA, LEI VA A DUBAI CON I CONFINI CHIUSI PER TURISMO" - "SI SPOSTA PER SALUTE NECESSITÀ O LAVORO?" - LA RANDELLATA DI TAYLOR MEGA: "IO SONO TORNATA DA DUBAI E SONO IN QUARANTENA E LEI..." VIDEO

TrashBoy@Trash___Boy

Giulio Petrelli, fratello di Pierpaolo: "Non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta". O per Montecarlo? #GFVip

Lavinia@laviniabura

Ma la gregoraci che è tornata da Dubai non dovrebbe stare in quarantena invece che nello studio del grande fratello? #gfivp

{[(MANUEL)]} @Manuel_Real_Off

Ma chi ritorna dall’estero non dovrebbe fare la quarantena? Chiedo per Giuseppi Conte #gfvip

Andrew@AndreaLinge

La #gregoraci si sposta a dubai x salute necessità o lavoro? #gfvip

Francesco Sanvito@ilFrad2

L’unica cosa che si evince in sta cagata di #GFVIP5 è che i vip fanno come cazzo gli pare. Io zona rossa io chiuso in casa, la gregoraci va a Dubai con i confini chiusi per turismo.

Trash Italiano@trash_italiano

Eligreg 39495 mesi nella casa, uscita praticamente l'altro ieri, poi ha assaporato di nuovo Montecarlo e Dubai: SICURAMENTE LE SARÀ MANCATO IL CUCURIO, SÌ, SÌ ALFONSO #GFVIP

MONICA@MonicaRecinella

Tutta la mia solidarietà, stamattina, va alla mamma di Pierpaolo che già s'immaginava a Dubai con la Gregoraci e invece dovrà fare Pasquetta con la Salemi. #GFvip

Eli@eliscrivecose

Ce la vedo la madre di Pierpaolo che butta nella differenziata la foto della comunione del figlio per fare spazio a quella in cui si limona la Gregoraci

contechristino@contechristino

Mamma Margherita nera perché aveva già preparato depliant interi di abbinamenti pareo / occhiali da sole per le sfrecciate in barca a Montecarlo e ora al massimo potrà ambire agli aperitivi della Milano che conta dove sarà costretta a chiamare tutti "Amo" e "Teso". #GFVIP

Eli@eliscrivecose

La Gregoraci in questo pseudo ruolo di gelosa delusa credibile quanto lo sarei io se dicessi che Pupo è un ottimo opinionista

LALLERO@see_lallero

Elisabetta Gregoraci dentro la casa era una democristiana, all'uscita per infilarsi in qualsiasi blocco del programma si schiera. Quanto le piace la telecamera! #GFVIP

LALLERO@see_lallero

"Pierpaolo sta per avere il faccia a faccia definitivo" Lunedì prossimo sarà "Pierpaolo sta per avere il faccia a faccia definitivo ma questa volta veramente raga" Fra due lunedì sarà "Pierpaolo sta per avere il confronto quello proprio ufficiale davvero ve lo giuro" #GFVIP

{[(MANUEL)]} @Manuel_Real_Off

Ragà voi ridete e scherzate ma a febbraio o a marzo quando cacchio finirà sto #GFvip Affonso in finale farà entrare Eligreg con un pongoregolamento istantaneo e farà vincere la Gregoraci e tutti muti. Rassegnatevi sarà così

mels,,@slemeht

Ilary a quest’ora avrebbe mandato la Gregoraci di nuovo a Dubai #GFVIP

Davide Maggio@davidemaggio

La Salemi è davvero il nulla. Mi spiace per lei ma mi sembra proprio la personificazione di tutti gli stereotipi peggiori dei ‘personaggi’ social e della loro vacuità #GFVip

Ida Di Grazia per "www.leggo.it"

Elisabetta Gregoraci torna da Dubai e va al Grande Fratello Vip, scoppia la polemica: «E la quarantena?». Durante la diretta di lunedì 11 gennaio, l'ex moglie di Flavio Briatore è rientrata nella casa dopo essere stata in vacanza per diversi giorni con il figlio Nathan Falco e l'ex marito.

Elisabetta Gregoraci è una dei tanti Vip "scappati" dall'Italia per andare in vacanza a Dubai. L'ex signora Briatore, precisiamo, era a Dubai con il figlio e l'ex marito che negli Emirati Arabi ha degli interessi lavorativi. La polemica è scoppiata durante il periodo di Natale - Capodanno a causa dei numerosi infuencer che hanno avuto la possibilità di partire, in un periodo in cui c'è tanta gente obbligata a restare in casa e ad osservare le limitazioni per l’emergenza Coronavirus.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip dell'11 gennaio Elisabetta Gregoraci, sorridente e abbronzata, è tornata nella casa. Il nuovo rientro di Elisabetta Gregoraci all'interno della casa del Grande Fratello però non è andata molto giù al pubblico che sui social ha storto il naso, non solo perchè non è più una concorrente del reality, ma perchè la Gregoraci essendo rientrata da pochi giorni avrebbe dobuto mettersi in quarantena.

«Ma la Gregoraci tornata da Dubai la quarantena non la deve fare?», è questo il tono dei tanti tweet che stanno pubblicando gli utenti e che hanno mandato in tendenza Dubai anzichè l'hashtag ufficiale #GFVIP.

