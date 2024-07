DAGOSELEZIONE

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Fenomeno #tempationisland.

Alla seconda non solo evita il calo fisiologico ma cresce ancora: 3.547.000 telespettatori con il 26.8% di share.

Francesco Canino

@fraversion

è tutto un percorso, un sto facendo il mio percorso, un non so dove mi porterà questo percorso. Poi l’unico vero percorso che intraprendono è quello verso il vassoio delle Cipster e dei Mikado.

#TemptationIsland

BICCY.IT

@BITCHYFit

Ludovica palesemente costretta ad andare al falò, lei voleva farsi 21 giorni con Andrea altroché

#TemptationIsland

RobyWorld

@RobyWorld_

Dice che il suo fidanzato è un cesso, lo tradisce 2 volte e flirta pure con il tentatore. Ludovica altra cessa di quest edizione

#temptationisland

?? feè esaurita

@soansiosaa

Ludovica che continua a dire “non ho fatto niente” ma amore te sei fatta la doccia con uno dopo aver tradito il tuo ragazzo due volte ma di che cazzo stiamo parlando????????

#TemptationIsland

cotoletta !!

@noturbabie_

non ti piace esteticamente, non ti piace caratterialmente, non vuoi il contatto fisico, ti infastidisce la sua presenza. non so ludovica, magari lascialo?? #Temptationisland

Fabrizio Valerio

@frabiziovalerio

Ludovica: “Non posso cambiarlo”

SEMPRE LUDOVICA: “Non lo avrei mai guardato. Gli ho fatto cambiare taglio di capelli, barba, vestiti.”

#TemptationIsland

cotoletta !!

@noturbabie_

christian deluso perché ludovica ci prova con il tentatore ma non perché ha praticamente detto che le fa schifo sotto ogni punto di vista bho #Temptationisland

? z ?

@youneedtobeyou_

“Non mi venire a cercare quando torniamo a casa, le nostre strade si dividono qua” CHRISTIAN LA CAZZO DI CORONA

#temptationisland

? fra

@HhamMerss

"In passato Luca ha tradito Gaia tre volte, lei vuole capire se lui è l'uomo della sua vita" EH??? GAIA??? MAGARI NO????

#TemptationIsland

trashbiccis

@trashbiccis

“ci sono stati tre tradimenti che Gaia conosce ma ce ne sono stati altri” INIZIAMO BENISSIMO

#TemptationIsland

annarè; ?

@annare___

“sai perché mio nonno è stato 50 anni con mia nonna? perché la tradiva” questo ratto cesso di luca merita lui le corna ma tipo subbbbito all’istante #temptationisland

Trash Italiano

@trash_italiano

"È come il leone che azzanna l'animale per sopravvivere" per giustificare i tradimenti

#TemptationIsland

Mery

@goddessofnight_

Lui per 5 anni ha negato tutto poi entra nel programma e si sputtana dopo 2 minuti

#TemptationIsland

cotoletta !!

@noturbabie_

praticamente lui vorrebbe una relazione aperta ma non vorrebbe che l’avesse anche lei

#Temptationisland

Francesco Canino

@fraversion

Martina, io non so te la meriti la Vanoni che canta Domani è un altro giorno (CAPOLAVORO) mentre frigni per Raul e quei suoi tatuaggi di rara bruttezza. #TEMPTATIONISLAND

G

@chiamatemiG_

Praticamente il succo del discorso di Siria è: "Prima ero grassa e se lo lasciavo restavo da sola perché non mi avrebbe voluta nessuno, mo invece sono una strafiga e posso avere molto di meglio"

#Temptationisland

Sara

@sara_gerardina

Siria mi pare chiaro che tu ti sia messa con lui perché pensavi di essere brutta e che non ti si filasse nessun e adesso che invece ti senti gnocca vuoi andare a smandrappare in giro, lecito ma lascialo invece di venire a umiliarlo in tv per diventare famosa

#TEMPTATIONISLAND

Thisagio

@AThisagio

La storia di Siria e Matteo la rappresentazione del "ti ho fatto da ombrello, adesso che il tempo si è fatto più bello non ti servirò" #TemptationIsland

Alessandro Alicandri

@vivonelkaos

"L'elefante e farfalla" di Zarrillo mentre Matteo piange per la sua fidanzata dimagrita veramente momento musicale più alto finora di questa puntata #TemptationIsland

Alessandro Alicandri

@vivonelkaos

Scusate, non ho capito. Siria e Matteo fanno l'amore una volta a settimana, ma non tutte le settimane perché il criterio era "se usciamo sennò niente"?

Non sto capendo

#TemptationIsland

Alessandro Alicandri

@vivonelkaos

Alex pensa di essere il protagonista della sua soap opera turca.

Dal 2014 non ho mai visto un fidanzato tenere il microfono in mano in stanza per dire le cose. Falsone con la patente

#temptationisland

cotoletta !!

@noturbabie_

lino ride e scherza ma tra poco alessia farà irruzione nel villaggio e lo trascinerà a napoli

#Temptationisland

trashtvstellare

@tvstellare

AIUTO NON VEDO L’ORA CHE ARRIVI IL MOMENTO DEL FALÒ DI CONFRONTO TRA LINO E ALESSIA PICCO DEL 70%

#TemptationIsland

La Viscontina

@laViscontina

Gira e rigira, gli unici uomini che si salvano a Temptation son sempre due: Filippo Bisciglia e il tipo che cura le musiche

#TemptationIsland

