LET’S TWEET AGAIN! “TEMPTATION ISLAND” EDITION! – IL BOMBASTICO FALÒ DI ALESSIA E LINO “LO STRUNZ” FA GODERE I TWITTAROLI APPASSIONATI DI CORNA: “AUMENTATE LO STIPENDIO A QUELLI CHE SCELGONO LE MUSICHE. CON “RIDI PAGLIACCIO” SULL’INQUADRATURA DI LINO ABBIAMO RAGGIUNTO L'APICE DEL PROGRAMMA” - “MA LINO È DAVVERO CONVINTO DI ESSERE UN LATIN LOVER? QUESTO SCROCCONE SI STA FACENDO LA VACANZA GRATIS” – “MAIKA STA TENTANDO DI CONVINCERE LINO AD ACCETTARE IL FALÓ PERCHÉ NON NE PUÓ PIÙ DI CONDIVIDERE ARIA CON QUEL BIFOLCO” - VIDEO - LA DAGO-ANTICIPAZIONE: NELLA QUINTA PUNTATA CI SARÀ IL SECONDO ROUND TRA LINO E ALESSIA…

Filippo incazzato nero, i cameraman appresso, il video sul cellulare, “Pagliaccio” in sottofondo, questo a casa mia si chiama ?CINEMA?#Temptationisland pic.twitter.com/nmda73t27W — nora (Sandman era)?? (@itsnorab) July 18, 2024

DAGOSELEZIONE

tweet temptation island 8

trashtvstellare

@tvstellare

La puntata iconica di #TemptationIsland vola al 31,1% di share e 3.485.000 telespettatori

Boomerissima

@Boomerissima

Quasi 5 milioni di italiani erano collegati durante il confronto partenopeo tra Lino e Alessia a #TemptationIsland

misschifo

@miss_chifo

Filippo che fa su e in giù 10 volte in spiaggia, Ridi Pagliaccio in sottofondo quando inquadrano Lino, il video registrato col cellulare, le fidanzate sedute in cima alla spiaggia che guardano tutto.

GRAZIE MARIA DE FILIPPI

#TemptationIsland

Boomerissima

tweet temptation island 4

@Boomerissima

PER L'ENNESIMA VOLTA LINO NON SI È PRESENTATO E FILIPPO DEVE FARE AVANTI E INDIETRO 100 VOLTE STO MORENDO

#Temptationisland

lana del day

@chasingthestars

Sto impazzendo è il quarto falò e Filippo Bisciglia avrà fatto una decina di km in quel villaggio avanti e indietro in una sera

martola__

@martola__

FILIPPO CHE FA IL VIDEO VERTICALE A ALESSIA CHE MINACCIA LINO E FA LA STRADA SULLA SABBIA SENZA SAPERLA FARE PER LA SESTA VOLTA QUESTA PUNTATA È LA STORIA DELLA TELEVISIONE #temptationisland

Mery

tweet temptation island 3

@goddessofnight_

Ma Lino è davvero convinto di essere un latin lover super sexy irresistibile #TemptationIsland

Cristina Plevani

@CristinaPlevani

Questo imbecille scroccone si sta facendo la vacanza gratis. Pezzente #Temptationisland

Boomerissima

@Boomerissima

Filippo: Lui è stato sé stesso?

Alessia: sì perché lui fa schifo così

Filippo: non volevo dire questo...

#Temptationisland

tweet temptation island 2

soleil sorge supporter

@teamsoleilsorge

Lino: -“Tua moglie ti fa sentire uomo?”

Filippo: -“E tu la fai sentire donna? Credo non ci sia nient'altro da dire”

ANCHE FILIPPO PIENO DI LINO E DEL SUO ESSERE R4TTO, UNA DELLE PUNTATE PIÙ BELLE DI SEMPRE

#TemptationIsland

LALLERO

@see_lallero

La scelta musicale che esordisce con "Tu sei pagliaccio" mentre inquadrano Lino.

tweet temptation island 10

#Temptationisland

Boomerissima

@Boomerissima

"RIDI PAGLIACCIO" LINO UMILIATO DAVANTI A 4 MILIONI DI ITALIANI #Temptationisland

¥le

@yleniaindenial1

aumentate i soldi per quelli che scelgono le musiche perché dopo "ridi pagliaccio" mentre si vedeva lino abbiamo raggiunto l'apice del programma #Temptationisland

Luca: -“Sta sfigata, ho lasciato stare mille fighe per te”



Ma chi glielo dice adesso a questo r4tto che nessuna di noi donne vorrebbe un mezzo uomo come lui nella vita?#TemptationIsland pic.twitter.com/P1hOAj4UMr — soleil sorge supporter ? (@teamsoleilsorge) July 18, 2024

giuliaa?

@vicolociecoo_

NON FILIPPO CHE PROPONE AD ALESSIA DI FARE UN VIDEOMESSAGGIO PER LINO, PER CONVINCERLO A PRESENTARSI AL FALÓ. CHE PROGRAMMA MERAVIGLIOSO.

tweet temptation island 9

#Temptationisland

martola__

@martola__

filippo che non sa camminare sulla sabbia mi ha uccisa distrutta disintegrata per sempre

#Temptationisland

trashbiccis

@trashbiccis

maika tentando di convincere lino di accettare il faló perché non ne puó più di condividere aria con quel bifolco

#TemptationIsland

tweet temptation island 7

Susyyy 26/06

@lasusyy16

Filippo ma in che senso il viaggio dei sentimenti di Alessia e Lino non è ancora finito COSA SUCCEDE

#TemptationIsland

Sershine

@Ser_shine

Luca che mette le corna alla fidanzata due volte a settimana da sempre Gaia ci prova con uno "io me ne voglio andare, non sto qua a fare il pagliaccio suo" Buonasera #TemptationIsland

soleil sorge supporter

@teamsoleilsorge

tweet temptation island 6

Non ho capito ma Luca si ricorda di aver tradito Gaia per ben TRE VOLTE e di aver parlato con le tentatrici della loro vita sessuale? No in caso qualcuno glielo ricordi, queste mosse a terra che sta facendo sono ridicole

#TemptationIsland

POMODORI VERDI FRITTI ALLA FERMATA DEL TRENO

@LaStanzaInFondo

A me gli uomini così mi fanno paura. "Ho lasciato stare mille fighe per te" ma con che coraggio? Dopo che le ha messo le corna pure con le piante in balcone Ma fa sul serio?

#TemptationIsland

temptation island 9

Lexie

@LexieSagittario

Ehm, no, Luca. L'unico che sta facendo una figura di Merda sei tu, non Gaia. Qui tutti speriamo che ti metta le corna con Jakub.

#Temptationisland

__dstaa__

@__dstaa__

ma io non capisco come fa a pretendere fedeltà assoluta quando lui le ha messo le corna tre volte

#Temptationisland

lino maika temptation island

soleil sorge supporter

@teamsoleilsorge

La verità è che sia Martina che Raul sono due disperati, stanno facendo lo stesso percorso di Mirko e Perla e io non sono pronta per questa nuova pandemia

#TemptationIsland

Amoiltrash

@amoiltrash

Martina e Raul è una coppia surreale, ma chi ha la situazione chiara è Raul. Lei si vanta solo di sto grande dialogo basato sul nulla con mr noia #TemptationIsland

luca temptation island 55

clueless

@nobodyownsme_

Unpopular opinion: Martina non vedeva l’ora di vedere un video di Raul per poterglielo rinfacciare al faló quando lui vedrà dei video ancora peggio #Temptationisland

Cristina Plevani

@CristinaPlevani

Sbaglierò ma per me #Tony è tanto fumo e poco arrosto. Per lavoro starà anche in mezzo alle ragazze ma è innocuo e l’unico modo per vederne così tante è quello di continuare a fare il dj.

#Temptationisland

trashbiccis

gaia temptation island

@trashbiccis

tony durante la sfilata di jenny: “i cogl*oni non mancano mai, io voglio proteggerla da questi”

DIO MIO MA SE LUI È IL PRIMO TROGLODITA

#TemptationIsland

lana del day

@chasingthestars

Vedere una bella ragazza giovane come Jenny disperarsi per uno schifoso come Tony fa capire quanto poco ci sia di razionale in certe relazioni

alessia temptation island

Susyyy 26/06

@lasusyy16

Vedere Tony che rosica vedendo Jenny felice con il tentatore non ha prezzo CHE GODURIA FINALMENTE #TemptationIsland

soleil sorge supporter

@teamsoleilsorge

Possono far vedere anche dei video in cui Jenny si struscia su un tentatore ma i fidanzati, le fidanzate, le tentatrici e i tentatori saranno sempre tutti dalla parte di Jenny e contro Tony QUESTA COSA È COSÌ DIVERTENTE #TemptationIsland

temptation island 4

gi

@sbattimenti

tony odiato anche dai suoi stessi compagni nessuno lo difende nessuno gli dà ragione ogni cosa che dice stanno zitti o lo contraddicono una cosa giusta questi fidanzati la stanno facendo #temptationisland

Massi

@barumiliano

temptation island 3

Siria: "Pesavo una ottantina di kg però l'obesità è nata quando sono stata con lui, mangiavo tutto il giorno e non mi frenava" Sinceramente trovo assurdo che dia la colpa a Matteo di qualsiasi cosa #Temptationisland

GraceSomehow

@LaSambruna

Siria, devo dirti una cosa spiacevole: purtroppo, gli uomini sono ratti. Uno che ti vede passare da 80 a 130 kg potrebbe pure decidere di mollarti. Matteo è rimasto con te sempre e mo’ deve pure sentirsi dire che se eri ingrassata così è mezzo colpa sua #Temptationisland

temptation island il falo di lino e alessia 7 temptation island 1 gaia temptation island 1 temptation island il falo di lino e alessia 9 temptation island il falo di lino e alessia 6 temptation island il falo di lino e alessia 3 temptation island il falo di lino e alessia 4 temptation island il falo di lino e alessia 5 temptation island il falo di lino e alessia 8 temptation island 2