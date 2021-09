LET’S TWEET AGAIN! – AMEDEO GORIA FINISCE ALLA BRACE: AL "GFVIP" GLI DANNO DEL MAIALE, LUI SI INCAZZA E IL WEB IMPAZZISCE - “FRANCESCA CIPRIANI CHE CHIAMA GORIA “PEPPO PIG” E VOI ANCORA A DIRE CHE È UNA SCEMA QUANDO HA DETTO QUELLO CHE PENSANO TUTTI: CHE È UN MAIALE” – “IMBARAZZANTE GORIA, PRIGIONIERO DEL PERSONAGGIO DA PRESUNTO SEDUTTORE SERIALE. DERIVA FANTOZZIANA” – LO SCAZZO TRA SOLEIL SORGE E GIANMARIA ANTINOLFI: “LEI ACCUSA LUI DI STALKING? ANTINOLFI SBOTTA: “LA FACCIO DENUNCIARE DAI MIEI AVVOCATI…” - VIDEO

4contechristino@contechristino

Ah Amedeo Goria si è risentito perché secondo lui stasera è uscito come "il porco della situazione" e minaccia di andare in confessionale per chiedere ai suoi agenti di tutelarlo. #GFVIP

trashtvstellare@trashtvstellare

Amedeo: “Ora vado in confessionale e chiederò ai miei agenti di tutelarmi” #GFVIP

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Vorrei vedere le due sudamericane che si accapigliano per Amedeo Goria #gfvip

Francesco Canino@fraversion

imbarazzante Amedeo Goria, prigioniero del suo personaggio da presunto seduttore seriale. Una deriva fantozziana, per nulla divertente. #GFvip

Gina@gina_secon

Grande Sonia che in diretta ha detto: per me il GF di Goria dovrebbe finire qui. #GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

Amedeo Goria dopo un intervento di Sonia Bruganelli sbotta e chiede di parlare col proprio agente #GFVip

Matteo @MiraiBlake

Goria si sta lamentando delle lamentele di Adriana e Sonia, che non va bene che lo hanno fatto passare per maiale e che ora vuole parlare con il suo agente per capire cosa fare #gfvip

Matte G@JBFletchers

Alfonso e Adriana cercano di indorare la pillola a Goria, ma Sonia non arretra di un millimetro. #GFVIP

lara callegaro@Lara_callegaro

SONIA FOR PRESIDENT che ha impedito alla Volpe di buttare in caciara le porcheria di Goria!!! Ti amo Sonia #gfvip

Biancaneve@Biancan12240730

#Gfvip. La volpe ha cercato di salvare Goria dicendo che si stava cambiando le mutande, ma noi non siamo scemi e lui le mutande non le ha cambiate ma se le è tolte e basta

Beautiful Trauma@DreamTeamCB

Guarda un po' se devo essere d'accordo con la Bruganelli Adriana Volpe prima ha detto le cose giuste e ora ritratta Goria se non ti sta bene non poter fare le tue porcate...vattene a casa #Gfvip

annalisa@annamobene0

Sonia "ABBIAMO VISTO TRE GIORNI GORIA IN MUTANDE, MO FATECI VEDERE UNO FISICATOOO"

denis@believeinmusic_

Non Francesca Cipriani che chiama Goria “Peppo Pig” e voi ancora qui a dire che è una scema quando con la battutina ha detto chiaramente quello che pensano tutti ossia che è un maiale #GFVIP

contechristino@contechristino

Non Amedeo perculato pure da Katia che "la puntata è finita, vado a cambiarmi. Vado a mettermi in mutande". #GFVIP

Francesco Canino@fraversion

più triste della mossette sceme dalla Cipriani, la tinta radica di Giucas Casella e di Amedeo Goria. #GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

Giucas Casella che nega di aver detto cose che ha visto lui stesso in video due secondi prima #GFVip

Tvblog.it@tvblogit

Jo Squillo indossa un niqab al GF Vip 6. Alfonso Signorini: “Brava! Però ora puoi anche togliertelo…”

Giorgiafoolreina @giorgiacaso

Ma la coerenza di Jo Squillo nel mettersi il burka e poi nel dire “non so come fanno” … ma tutto okay? #gfvip #GFvip5

marco @marcomars__

carino l’intento di jo squillo ma completamente fuoriluogo in questo contesto. non sa nemmeno cosa sta indossando dato che non è un burka ma un niqab #gfvip

La Tedesca @86_biancaneve

Adoro Jo Squillo, ma questo non è attivismo. Così non aiuta le donne di Kabul. La burka è un'altra cosa. Questa era un niqab. Misinformation & culture appropriation. Queste cose fate così in un reality sono contraproducenti. #gfvip

Luca Barra@luca_barra

“Stasera l’atmosfera è caliente”, nel momento in cui la regia inquadra Jo Squillo in burka. Come se la quota-surrealtà non fosse già ampiamente superata #gfvip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

L'avrei lasciata per tutta la puntata col burqa #gfvip #josquillo

Giacomo Urtis@giacomourtis

Riassunto delle ship : A Lulù piace Manuel ma A Manuel piace Soleil #GFVIP

Paola.@Iperborea_

Comunque le donne che non possono essere nominate, le nomination solo per i comodini, quanto tempo abbiamo aspettato questo momento? #GFvip

trashtvstellare@trashtvstellare

Alfonso punta troppo sulle storie e le emozioni MA NOI VOGLIAMO LE LITI E CHE SE SCANNANO #GFVIP

trashtvstellare@trashtvstellare

Aspettando che Manila sbrocchi a Miriana come una Matilde Brandi qualsiasi. #GFVIP

#twela@trasheela

Gianmaria: Perché hai detto che sono l’uomo migliore del mondo?

SOLEIL: Perché si dicono tante cazzate #gfvip

Davide Maggio@davidemaggio

La casa del #GFVip si è accesa. Soleil accusa Gianmaria di stalking. Antinolfi sbotta nel post puntata: «La faccio denunciare dai miei avvocati»

“I miei legali si possono attivare in questo caso perché io non ne posso più” soleil?#gfvip pic.twitter.com/YXLdA7VmPh — la mia rivoluzione? (@nuovagenesii) September 21, 2021

