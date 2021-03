LET’S TWEET AGAIN! – I FAN DELL'ISOLA DEI (NON) FAMOSI SI INCAZZANO PER LA PRESENZA DELLA SVALVOLONA NO-VAX DANIELA MARTANI: "UNA PORCATA DI CUI VERGOGNARSI” – “ELISA ISOARDI NEI RAFINADOS PERCHÉ ESTETA E AMANTE DEL BELLO E DELL'ELEGANZA. INFATTI, STAVA CON MATTEO SALVINI, SIGNORE DEL BON TON” - “L’ISOLA DUE VOLTE A SETTIMANA E LA FICTION SUI TOTTI AL VENERDÌ, IL PALINSESTO HA DETTO AO” – “IL VISCONTE CACIOTTARO PARE APPENA USCITO DA UN CINEPANETTONE” - VIDEO

Ilary show dopo solo mezz’ora di programma ? #Isola pic.twitter.com/rv1NKPltEV

— Trash Italiano (@trash_italiano) March 15, 2021

AladinoAA+@Aladino_Rm

ilary blasi 1

Esordio ottimo anche per l'#isoladeifamosi con 3.7mln e il 21,7% (+550.000 e +3,4% rispetto alla premiere 2019). Con un solo colpo, Ilary s'è magnata la Marcuzzi e Signorini.

Ascolti incredibili per #Makari che debutta con un mostruoso 28% e 6.7mln di tlsp.

#ascoltitv #tzvip

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Un po' l'effetto curiosità, un po' perché l'#Isola ha un suo fascino (che si è comunque perso negli anni), ma il 21.7% di share di ieri batte 43 puntate del #GFVIP (la 44° è stata la finale)

Francesco Canino@fraversion

Ilary Blasi: “Stasera vi faccio entrare dentro la PATATA”. Sipario, sigla, buonanotte! #Isola

paul gascoigne 1

Giuseppe Candela@GiusCandela

Dopo mesi di Signorini con la Blasi alla conduzione almeno si rifiata. Una botta di vita. #isola

Trash Italiano@trash_italiano

Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senza dietrologie strane, è veramente la boccata d'aria di cui avevamo bisogno. #Isola

Francesco Canino@fraversion

tra gaffe, cinismo, cazzeggio e quell’atteggiamento da “ma chi me l’ha fatta fare”, la Blasi almeno spezza la liturgia del reality. Altro che birignao. #Isola

luiger@luiger_

isola dei famosi 5

l’isola due volte a settimana e la fiction sui totti al venerdì, il palinsesto ha detto AO

L’Isola di Niño@isola_nino

L’isola de li famosi #isola

contechristino@contechristino

"Da quelle parti ci dovrebbe essere un palo, no il palo della luce eh. Si chiama PALO DELLE REGOLE, na specie de dpcm"

ALLORA ILARY, SE ALMENO PUOI DARCI DUE SECONDI PER RIPOSARCI TRA UNA PERLA E L'ALTRA CHE QUI ABBIAMO I POLPASTRELLI IN CANCRENA. #isola

L’Isola di Niño@isola_nino

Comunque la vera comica è Ilary, Ilaria lo vedo solo per lei #isola

isola dei famosi 1

luiger@luiger_

ilaria so due settimane che chiunque incontra per strada MA TU SEI BURINA O RAFINADA?

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Il momento più alto della puntata quando Ilary dice patata al posto di palapa. Al secondo posto la Zanicchi che si chiede cosa succede alla vegana (Daniela Martani) se le entra un pesce in bocca mentre nuota #isola

Francesco Canino@fraversion

ma Iva Zanicchi - che ha perso il fratello per Covid e lei stessa è stata colpita dal virus finendo in ospedale - le conosce le posizioni della “vegana” a proposito di Coronavirus e vaccini? Perché se la ride non c’è proprio niente da ridere. #isola

Giuseppe Candela@GiusCandela

isola dei famosi 4

Che porcata la presenza della Martani. Ma proprio una porcata di cui vergognarsi. #isola

Domenico Marocchi@domenicomarock

Questa cosa che il veganismo della Martani stia oscurando, fra una risata e l’altra, la sua deriva negazionista con tanto di episodi orribili mi manda ai pazzi. Non doveva partecipare, è uno schiaffo a chi soffre e lotta. #isola

Andrea Conti@IlContiAndrea

Capisco che la scelta degli autori sia presentarla come vegana e giocare sul pesce ma possibile nessuno sollevi le altre mille questioni? #Isola

PER RECITAZIONE O PER AMORE DI VERITÀ??!!!!!??!@aidalaverdadera

Alla presentazione di Daniela Martani mancava anche negazionista del covid e convinta novax #isola

erminia_ottone@Fiordalisola1

isola dei famosi 5

La martani la coinvolgerei per testare l’astrazeneca #isola

Stefania Orlando@stefyorlando

La Martani mangerà solo riso e cocco, sai che tappo!! #isola #tzvip

Francesco Canino@fraversion

“Daniela Martani, showgirl”...mancava un pezzo: SHOWGIRL PER MANCANZA DI PROVE. #Isola

Trash Italiano@trash_italiano

Vogliamo vedere i parenti e gli amici di Daniela che fanno il vaccino in studio, per poi mandarle la clip. #Isola

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

isola dei famosi 6

Pensavo ci fosse il Generale Pappalardo per la Martani #isola

[Righetto]@Ri_Ghetto

La presenza della Martani giustificata solo se Ilary farà con lei quello che ha fatto con Corona al GF #isola

Giuseppe Candela@GiusCandela

Comunque io farei un reality, il gioco è capire chi sono questi che spacciano per famosi. Titolo: morti di fama. #isola

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Mia mamma: “Ma questo è il gruppo dei Non famosi?” #isola

Massimo Galanto@GalantoMassimo

Il cast meno famoso di sempre. #isoladeifamosi #isola

Andrea Conti@IlContiAndrea

isola dei famosi 4

Manco Iva Zanicchi sa chi sono i naufraghi “è la figlia di Giuliano Gemma?” #Isola

Viperissima Trash@Viperissima_

Ilary che, tra i gruppi di Buriños e Rafinados, non ce stà a capì più niente, come tutti noi del resto.

#isola

Athos@Iperbole29

Elisa Isoardi nei Rafinados perché esteta e amante del bello e dell'eleganza. Infatti, stava con Matteo Salvini, signore del bon ton. #isola

Tacchino al Carrie@andoniopre

La Isoardi dopo il sesso con Salvin1, ha intenzione di darsi all'ascetismo #isola

De sgustibus@MeMedesimo94

paul gascoigne

Non vedo l'ora che mandino la Clerici come sorpresa alla Isoardi a distribuire Riso. #isola

Gian Maria Sainato@giansainato

Elisa Isoardi sarà la Gregoraci dell’Isola #isola

Ruben Trasatti@darkap89

Ci vuole il traduttore simultaneo per Paul Gascoigne. Chissà quanti degli altri naufraghi lo capiranno, questo rischia de morì de fame davvero #Isola

contechristino@contechristino

Le conversazioni tra Ilary e Paul da qui alla fine completamente basate sulla capacità della prima di capire quelle due parole di numero ogni trenta, farsele andare bene e formulare una risposta di senso compiuto. #isola

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Chiediamo alla Martani se Elettra Lamborghini può già stare in studio #isola

Andrea Conti@IlContiAndrea

isola dei famosi 3

“Elettra ma pure te non parli italiano? No mo io ve lo dico, non ce la posso fa” #IlaryBlasi te se ama

#Isola

Giulio Pasqui@GPasqui

In pratica l’unica concorrente che sa parlare bene in italiano è Elisa Isoardi #Isola

Francesco Canino@fraversion

“Angela Melillo, una delle più famose attrici del panorama televisivo italiano”. Ma levate il pintone agli autori delle schede, dai. #Isola

contechristino@contechristino

Angelo Melillo iconica perché nel curriculum vanta:

- vincitrice prima edizione de La Talpa

- tessera d'onore agli aperitivi di Matilde Brandi

- former cast del matrimonio di Stefania Orlando. #isola

isola dei famosi 3

Francesco Canino@fraversion

se resiste senza botox per qualche settimana, Vera Gemma ci darà grandi soddisfazioni. #Isola

Franco Bagnasco@franco_bagnasco

Ricordate a Drusilla Gucci che per parlare in modo comprensibile è più funzionale aprire la bocca. #isola #isoladeifamosi

Francesco Canino@fraversion

il visconte caciottaro pare appena uscito da un cinepanettone. #isola

luiger@luiger_

mi uccide ma akash parla col x2 inserito

Trash Italiano@trash_italiano

SCUSATE MA CHE VOGLIA HA ROSOLINO DI FARE L'INVIATO? Ma soprattutto perché hanno tolto Alvin? #Isola

LALLERO@see_lallero

Rosolino determinante come i tasti al palo del semaforo quando sono spenti. #isola

ilary blasi isola dei famosi

mat@ahoy_mat

Elisa Isoardi che conduce dall’Honduras al posto di Massimiliano Rosolino #isola

contechristino@contechristino

La Isoardi che risponde al posto di Rosolino che non sa neanche perché si trovi lì. #isola

Trash Italiano@trash_italiano

MASSIMILIANO CONTROLLA, NON TE NE PO' FREGÀ DE MENO

ILARY GIÀ SCAZZATA #Isola

isola dei famosi 2

Trash Italiano@trash_italiano

Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip "Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro" #Isola

contechristino@contechristino

"Puoi dare qualche consiglio sulla gara, Massimiliano. Chi meglio di te?" aka "Fai qualcosa porcammerda, che sto portando avanti da sola la baracca, ti incespichi ogni due parole e qui non ti paghiamo di certo per farti la vacanzina al mare". #isola

luiger@luiger_

zorzi sarebbe stato meglio come inviato, almeno sa parlare, ciao!

Il Grande Flagello@grande_flagello

Comunque Ilary infierisce creando dinamiche direttamente in puntata. Magistrale #isola

isola dei famosi

Trash Italiano@trash_italiano

ILARY CHE DICE AI BURINOS CHE NON VERRANNO ASCOLTATI DURANTE LE NOMINATION, PER POI INVECE APRIRE L'AUDIO A TUTTA L'#ISOLA

LALLERO@see_lallero

+++ Ore 23:23 ILARY SI E' SEDUTA +++ #isola

isola dei famosi

Arye @thatsmyshitshow

Ilary: “Giovedì ci saranno nuovi sbarchi, ma voi non mi sentite e quindi non lo saprete mai. Ciaooo!” Ilary è entrata in modalità “s’è fatta na certa”.

Ilary ti voglio bene. #isola #tzvip

Gi;;@aaurs_

cazzo ilary ma perché per cinque mesi di gf non abbiamo avuto te che ti levavi gli orecchini a fine puntata la vita è ingiusta #isola

isola dei famosi 6