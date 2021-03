LET’S TWEET AGAIN – FINALE “GRANDE FRATELLO VIP” EDITION! – “6 MESI PER VINCERE UN QUINTO DEL CACHET DELLA GREGORACI” – “VORREI FARE I COMPLIMENTI AL VINCITORE: IL SIGNORE DEGLI AEREI DIVENTATO RICCO GRAZIE A QUESTA EDIZIONE” – “PRETELLI HA BISOGNO DEI 50 MILA EURO DEL MONTEPREMI PER PORTARE A CENA LA GREGORACI” - “STASERA CANALE 5 HA DETTO: DA NOI COVIDDI NON CE N'È” - “DOPO LA FINE DEL GF HO MESSO SUL 55 E HO TROVATO "COLPO GROSSO". MENTALITÀ MEDIASET PAZZESCA” - “ZELLETTA É ENTRATO BEVERLY HILLS 90210, È USCITO BRIDGERTON...” - VIDEO

DAGOSELEZIONE

finale grande fratello vip 5

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

6 mesi per vincere un quinto del cachet della Gregoraci #gfvip

contechristino@contechristino

Bellissima la clip riassuntiva dei sei mesi di programma ma lo sarebbe stata ancora di più se avessero aggiunto la parte di Laura Pausini vincitrice del Golden Globe sovrapposta al faccione di Alda D'Eusanio. #GFVIP

Rodrigo Borgia@RodrigoB_orgia

Alda D’Eusanio cancellata pure dai crediti del programma #Gfvip

finale grande fratello vip 7

ApocaFede@DrApocalypse

Madó sembrano passati 6 anni dal coming out di Garko #GfVip

Trash Italiano@trash_italiano

Io vorrei davvero fare i complimenti al vincitore di questo #GFVIP: IL SIGNORE DEGLI AEREI DIVENTATO RICCO GRAZIE A QUESTA EDIZIONE

Trash Italiano@trash_italiano

Prossimo anno i soldi degli aerei li usiamo per sistemare il televoto del #GFVIP.

[Righetto]@Ri_Ghetto

finale grande fratello vip 4

Alfonso fino a due secondi fa: "non possiamo abbracciarci quanto mi dispiace" Alfonso due secondi dopo: *si abbraccia con chiunque* AHAHAHHAHAHAHAHAHA #GFvip

[Righetto]@Ri_Ghetto

Stasera Canale 5 ha detto: da noi coviddi non ce n'è #GFvip

BICCY.IT@BITCHYFit

Gli occhi di Tommaso quando ha visto Francesco... #gfvip #tzvip

Saverio Capobianco@Saverio_94

Tommaso è veramente cotto. #gfvip

REMEMBER THAT THE WOLF NEVER SLEEPS.@screnni

Ah pure Tommaso e Oppini sono congiunti? #gfvip

BICCY.IT@BITCHYFit

Al netto di simpatie o antipatie, Tommaso è stato il #GFVip 5 così come Malgioglio il GFVIP 2. La vittoria è meritata #TZVip

finale grande fratello vip 1

ApocaFede@DrApocalypse

Non amo #Zorzi, ma gli va dato atto di aver pestato enormi merdoni e di esserne sempre uscito in piedi. Cosa che non è da tutti #GfVip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Pierpaolo Pretelli ha bisogno dei 50 mila euro del montepremi finale per portare a cena la Gregoraci #gfvip

finale grande fratello vip 2

Trash Italiano@trash_italiano

Sono sconvolto. Il fratello di Pierpaolo ancora non è entrato per ricordarci che anche lui avrà un figlio. #GFVIP

ApocaFede@DrApocalypse

ma la figlia di Dayane subito concorrente de Il Collegio #GFVIP

Mario Manca@MarioManca

Matilde Brandi naturalmente in prima fila al balletto vicino alla Gregoraci. #gfvip

contechristino@contechristino

Zelletta eliminato con l'84% perché il restante 16% è esattamente la somma matematica delle percentuali con cui si è salvato a culo in tutti i precedenti televoti. #GFVIP

Saverio Capobianco@Saverio_94

Andrea entra ventenne esce trentenne. #GFVIP

andrea zelletta

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Zelletta é entrato Beverly Hills 90210, è uscito Bridgerton #gfvip

contechristino@contechristino

Comunque vada stasera, la mia vittoria morale era andata a Maria Teresa Ruta già quel giorno in cui battezzò un serpente finto "Sir Pent". #GFVIP

[Righetto]@Ri_Ghetto

Con i fuochi d'artificio ci voleva Firework però autori su dovete imparare da quelli di Temptation Island #GFvip

luiger@luiger_

secondo me sta piangendo anche piersilvioberlusconi perché non avrà più due quasi 20 a settimana

finale grande fratello vip 3

[Righetto]@Ri_Ghetto

MA NON CI CREDO LUNEDÌ PROSSIMO ANCORA TITANIC NON CI POSSO CREDERE ANCORA CANALE 5 ORMAI ALLO SBANDO #GFvip

Esau Rita@EsauRita6

Ieri sera dopo la fine del GF ho messo sul 55 e ho trovato "Colpo grosso" #tzvip #tommyisback

Orietta Berti Pedinata@FredMosby_

È davvero riniziato Colpo Grosso su Extra, mentalità pazzesca Mediaset

giovanni mercadante@giuvannuzzo

Beh consoliamoci con Colpo Grosso su Mediaset Extra. Decisamente meglio di #GFVIP

finale grande fratello vip 6 tommaso zorzi vince il gf vip il bacio tra andrea zelletta e natalia paragoni 2 grande fratello vip cristiano malgioglio corre e si tiene il cappello alfonso signorini in fuga dalla mucca 3 dayane mello e la figlia tommaso zorzi vince il gf vip 4 alfonso signorini in fuga dalla mucca 1 alfonso signorini in fuga dalla mucca 2 tommaso zorzi e francesco oppini alfonso signorini in fuga dalla mucca 4 alfonso signorini tommaso zorzi con mamma e sorella il bacio tra andrea zelletta e natalia paragoni 1 selvaggia roma il bacio tra andrea zelletta e natalia paragoni 3 tommaso zorzi vince il gf vip 2 stefania orlando e il marito simone e il cane 1 tommaso zorzi vince il gf vip 3 tommaso zorzi vince il gf vip 1 stefania orlando e il marito simone e il cane 3 pierpaolo pretelli e il figlio stefania orlando e il marito simone e il cane 2 finale grande fratello vip 8