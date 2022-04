19 apr 2022 16:03

LET’S TWEET AGAIN! – JEREMIAS RODRIGUEZ VA ALL’ “ISOLA DEI FAMOSI”, SCARAVENTA MONTAGNE DI LETAME SUI REALITY E POI LA SPARA GROSSA: “SONO ANNI CHE I RODRIGUEZ SUBISCONO”. E I TWITTAROLI LO ASFALATANO E SI INCAZZANO: “I BONIFICI SUBITE” – “A JEREMIAS FANNO SCHIFO I REALITY COME A BERLUSCONI FA SCHIFO LA GNOCCA” – “IL FRATELLO DI BELEN DICE DI NON VIVERE DI REALITY, E DI COSA HA VISSUTO SINORA?” – “LUI SI LAMENTA DEL TRATTAMENTO RICEVUTO IN QUESTI ANNI? IL COLMO…” VIDEO