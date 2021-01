LET’S TWEET AGAIN! "GRANDE FRATELLO VIP" EDITION – LA NOTIZIA DELL’ALLUNGAMENTO DEL PROGRAMMA SCATENA IL CAOS: “SE LO PROLUNGANO PER IL GRANDE SUCCESSO, QUANTE PUNTATE DEVONO MANDARE DI "C'È POSTA PER TE"?” – “PER LA FINALE TOCCA PUBBLICARE LE FOTO DI NOI QUANDO È FINITO VS QUANDO È INIZIATO 5 ANNI FA” – PSICODRAMMI NELLA NOTTE: ZORZI VOMITA IN BAGNO PER IL RINVIO DELLA FINALE E LA ORLANDO MINACCIA DI ANDARSENE DOPO LE PAROLE DI RONCATO - VIDEO

"Vipponi la finale sarà entro la fine di febbraio, non sto a dirvi 27 o 28 perché prima bisogna vedere come andremo contro Il Cantante Mascherato" Diciamolo, su. #GFVIP

"Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto" SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP

Se prolungano il #gfvip per il grande successo, quante puntate devono mandare di #CePostaPerTe?

per la finale del #gfvip tocca pubblicare le foto di noi quando è finito vs quando è iniziato 5 anni fa

Zelletta che sperava davvero che il programma fosse allungato di 3 mesi #gfvip

Zelletta sconcertato dal fatto che dovrà uscire da lì prima o poi #GFVip

Signorini non ha detto che Mediaset non ha niente da mandare in onda contro il Cantante Mascherato di Milly #GFVIP

Meno male che hanno fatto questa mega marchetta alla Pupa e il secchione (con Andrea Pucci) adesso so cosa non guardare giovedì. #GfVip

Pücci simpaticissimo, come una cinghiata sulle gengive #GFvip

Pucc1 una disgrazia che dio ci fa #gfvip

Mamma mia Pucci, direttamente da un Colorado qualsiasi del 2004 #GFvip

Pucci prima di andare li ha letto i post con più like su Twitter e li sta ripetendo uguali #GFvip

Pucci: le province della Basilicata.

Giulia: Sicilia, Calabria. Pucci: ma che cazzo c'entra?

MI STO SENTENDO MALE #tzvip

“Io vorrei che l’incontro tra Zenga e il padre avvenisse qua, perché qualcun altro ci sta provando.” Pupo, a Barbara D’Urso staranno fischiando le orecchie. #GFvip

Ma mi sbaglio o Pupo si riferiva alla D'Urso che ci sta provando a fare rincotrare Andrea Zenga con il padre? #GFVIP

Povero Pierpaolo. Ha gli occhi lucidi. Fa benissimo ad essere arrabbiato con i suoi parenti. Aveva specificato di non volere intromissioni. #GFVIP

Comunque posso dirvi? Sono più morti di fama e smaniosi di visibilità i vari parenti di questi personaggi televisivi (non solo gf), che i personaggi stessi. Io li schifo quasi sempre i vari fratelli/sorelle. #gfvip

"SENTI GIULIO (Fratello di Pierpaolo Pretelli) BASTA TI HO VISTO NEI VARI PROGRAMMI TELEVISIVI AMMICCARE E FAR CAPIRE DI STARE DALLA PARTE DI TUA MADRE NON VENIRE QUI A RACCONTARE BALLE COME CHE I GIORNALISTI INVENTANO" Alfonso spegne spunta blu, finalmente. #GFvip #TZvip

"tuo fratello è più affamato di interviste che nemmeno la Cipriani" URLALO ALFONSO PER UNA VOLTA CHE DICI UNA COSA GIUSTA URLALO ANZI MANDA IN ONDA LE CLIP PURE DI POMERIGGIO 5 #GFvip #TZvip

“Di non andare in TV lo avevi chiesto a mamma non a me”. Ieri sera proprio la mamma era dalla d’Urso a Live

#GFVip

Ovviamente domani Giulio Pretelli spiegherà le sue lacrime a Pomeriggio 5 e mercoledì su Novella 2000 #GFVip

Giulio Pretelli piccolo parassitello scusa #GFvip

Giulio appena esce da lì va a controllare i followers su Instagram cazzo glie frega di tutto #gfvip

Adesso Giulio ci dice anche i brand che indossa in diretta perché il parassita o lo fai bene o non lo fai per niente #GFvip

Quanto avrei amato se il Grande Fratello avesse preparato una clip con tutte le cattiverie che il fratello e la mamma di Pierpaolo hanno detto in TV da quando lui gli ha chiesto di non andare in TV #GFVip

E ovviamente spero che @Novella_2000 pubblichi gli audio dell’intervista di Giulio Pretelli per sbugiardarlo, dato che lui li ha accusati di essersi inventati le risposte

Gli autori sapevano quello che Giulio avrebbe detto al fratello, perché allora fare la ramanzina in diretta? #gfvip

Che disagio. Prima mandano al patibolo sto povero Giulio, gliene dicono di ogni, e poi "è troppo buono" perché lo vedono piangere. Ma andate a cagare! #GFVIP

Signorini: “Questo vogliamo”. Che cosa vuole Signorini, che Giulio non vada più da Barbara D’urso? #gfvip

Signorini costretto a correggere il tiro per non innervosire le colleghe. #gfvip

RONCATO PROVA AD AVERE IL CORAGGIO DI DIRE CHE LA FINE DEL VOSTRO MATRIMONIO È STATA LA DROGA. COME HAI DETTO TANTI ANNI FA. Ah già, ora non fa comodo. #gfvip #tzvip

Stefania che potrebbe dire che il matrimonio è finito per colpa di roncato che faceva uso di cocaina e non lo ha fatto. #iostoconstefania

Voi che avete salvato la tizia di Temptation Island vi meritate Il Segreto in prima serata 7 giorni su 7! NON TIRATEMI FUORI CHE CECILIA È UNA VIPERA, perché siamo in un reality! #gfvip #tzvip

Ma chi cazzo la vota Carlotta? #gfvip

Ma quindi non esce più nessuno fino alla finalissima e andiamo avanti puntata dopo puntata a scegliere finalisti e non eliminati? #GFVip

Io speravo davvero che dopo 4 mesi di proteste, almeno per le scelte finali, avrebbero puntato sui televoti flash per avere un risultato LEGGERMENTE più veritiero, eliminando così il più possibile i voti provenienti da account fake. MILLY TI AUGURO IL MEGLIO GUARDA. #GFVIP

Da “www.trendit.it”

“Il Grande Fratello Vip non terminerà l’8 di febbraio, così come precedentemente comunicato.”

Queste le parole di Alfonso Signorini che ha avvertito i concorrenti della casa più spiata d’Italia che la data della finale del programma slitterà nuovamente verso la fine del mese prossimo.

Tale rinvio era già stato anticipato ad alcuni concorrenti da Dayane Mello, avvisata da urla esterne alla casa, ma ieri sera è arrivata la conferma ufficiale da parte del conduttore in persona.

La reazione dei vipponi è stata di corale disappunto, esausti e provati dopo 126 giorni di permanenza al Grande Fratello Vip.

Ad accusare il colpo è stato in modo particolare Tommaso Zorzi che, non appena finita la puntata, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo.

Lo stato d’ansia del concorrente e le tensioni accumulate hanno dato origine ad uno sfogo di natura psicosomatica che si è manifestato con diversi conati di vomito.

Molti telespettatori sono rimasti sconcertati di fronte ad una simile scena, ritenendo sconcio voler proseguire imperterriti con la messa in onda del reality sulla pelle dei concorrenti.

Roberto Mallò per "www.davidemaggio.it"

Notte movimentata nella casa del Grande Fratello Vip per Stefania Orlando. La conduttrice, scossa per le parole dell’ex marito Andrea Roncato e dell’attrice Giulia Elettra Gorietti nei suoi riguardi, ha avuto infatti un crollo che l’ha portata a ventilare l’ipotesi di abbandonare il programma. Fortunatamente tutto è rientrato nel giro di pochi minuti, durante i quali la Orlando ha però varcato la prima porta rossa della casa di Cinecittà.

Subito dopo la trentatreesima diretta del reality show, Stefania si è soffermata a parlare con Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga di quanto accaduto. La donna ha confessato di esserci rimasta male per l’accanimento di Roncato nei suoi confronti, non giustificando la sua intervista a Barbara D’Urso in virtù del fatto che lei, nei quattro mesi di reclusione, ha parlato in pochissime occasioni (con tatto) del loro matrimonio.

Con Zenga, la Orlando si è soffermata invece sulle parole della Gorietti, che l’ha descritta come una persona senza arte né parte che come lavoro faceva le interviste per andare contro l’ex marito e la madre Nicole Moscariello, la seconda moglie dell’attore.

“Io le avevo risposto anche carinamente (riferendosi a quelle parole che già conosceva, ndDM)… Non ti dico cosa mi ha risposto: insulti, parolacce. Si può avere un dialogo così, no? Poi chi la conosce? Soprattutto. La figlia del… chi ti conosce? (…) Lui poi dopo va dalla D’Urso a dire… allora scusami, a che gioco stiamo giocando? (…) Un fulmine a ciel sereno. Sono qui da quattro mesi. Dopo quattro mesi è uscita fuori questa cosa (…) Anche la mia vita è quella, non è mica solo la sua“

ha detto, infatti, la Orlando a Zenga. A dispetto di quella riflessione, pronunciata con un tono calmo, dopo qualche istante, Stefania ha perso però ulteriormente la pazienza e ha aperto la prima porta rossa, minacciando di andarsene. I primi ad inseguirla sono stati Tommaso Zorzi e Maria Teresa, a cui poi hanno fatto seguito tutti gli altri coinquilini.

“Non ti faccio uscire, Stefy. Picchiami e insultami. Ma stai scherzando? Ma tu ti fai buttare giù da una roba del genere. Ma figurati“

ha esclamato Giulia Salemi, prima di lasciare la concorrente da sola con Tommaso.

“Facciamo una cosa. Se tu esci da questa porta, esco con te (…) Se esci tu, in questo momento, io prendo la porta e esco con te. Prego“.

dice Zorzi che ottiene l’immediata replica della Orlando:

“Amore per me possono uscire anche tutti. Non hai capito, voi non avete capito. Io me ne voglio andare. (…) Per me va bene (di risposta a “Allora esco anche io”, ndDM) Peggio per te, perché tu“.

Allarme rientrato dopo qualche minuto, grazie all’intercessione di Zorzi. Una reazione, ad ogni modo, accentuata anche dall’ulteriore allungamento del programma, comunicato ai concorrenti decisamente stizziti.

