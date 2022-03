LET’S TWEET AGAIN! SIGNORINI CON LE PALLE PIENE, ILARY BLASI CHE LO PRENDE PER IL CULO E L’APPARIZIONE MISTICA DI BARBARA D’URSO: LA FINALE DEL “GF VIP” È L’APOTEOSI DEL TRASH E ACCENDE I TWITTATORI – “TU PENSA QUESTI CHIUSI IN UNA CASA PER SEI MESI E TRA DUE SETTIMANE NON LI SALUTERÀ NEMMENO PIÙ SIGNORINI” – “ALFONSO CHE DICE “FORSE INIZIO A TROMBARE”, MOMENTO CRINGE DELLA SERATA” – “VORREI SAPERE LA BOLLETTA DEGLI STUDI DELLA D’URSO VISTO QUANTO SONO SALITI I PREZZI PERCHÉ LEI ERA TRASPARENTE…” - VIDEO

#IlaryBlasi “Però ti devo dire una cosa che nessuno ha il coraggio di dirti: basta… da stasera SPARISCI” ???? #GFVip pic.twitter.com/vAUQohWC5P — Andrea Conti (@IlContiAndrea) March 14, 2022

grande fratello vip 7

Giuseppe Candela@GiusCandela

Tu pensa questi chiusi in una casa per sei mesi e tra due settimane non li saluterà nemmeno più Signorini. #GfVip

Renato Franco@ErreEffe7

Jessica Hailé Selassié, la vincitrice del Grande Fratello Vip che non prende mai i mezzi pubblici perché è più comodo avere l'autista #gfvip

LALLERO@see_lallero

La voce di Simona Ventura in un promo su Canale 5 nella serata dove Alfonso Signorini conduce la finale del #GFVIP in cui è stata ospitata Ilary Blasi per l'autopromozione per l'Isola e a breve ci sarà Barbara d'Urso. Un cortocircuito.

grande fratello vip 6

contechristino@contechristino

Ilary Blasi: "Alfonso complimenti perché sei stato bravissimo, però posso dire una cosa? Basta. Sparisci, il pubblico non ne può più. Trovati un hobby, fai qualcos'altro". L.E.I. #GFVIP

LaGiovinePenna@RealGossipland

Ilary Blasi deride Signorini, lui replica: "Forse comincio a trombare sono sei mesi che non si batte chiodo"

Natascia Laganá@LaganaNatascia

“Forse inizio a trombare” Cit. Alfonso Signorini! #GFvip

grande fratello vip 5

Mario Manca@MarioManca

«Forse comincio a trombare»: lo ha detto sul serio. #GFvip

@Luca_zone

Ilary Blasi che dice ad Alfonso BASTA SPARISCI #GFVIP

e lui : ok forse comincio a TROMBARE

d i s a g i o

Ciao Piersilvio

ilMenestrelloh@ilMenestrelloh

Forse comincio a trombare” Alfonso Signorini

Ore 22:26

Canale 5

#gfvip

grande fratello vip 4

HolweS@Marco_HolweS

Forse inizio a trombare , momento cringe della serata #GFvip

Lady_Nikyz@LadyNikyz

Raga Alfonso comincerà a trombare, era ora bello mio #gfvip #solearmy

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Ilary che ha appena lanciato il plaid e si è alzata dal divano per entrare nello studio mi ammazza #GFVIP

@pompadur25

Ma la bruganelli che non applaude l'entrata di Ilary?

Al #GFVIP AMO mica la tua è d'oro..

Anche meno eh

grande fratello vip 3

LALLERO@see_lallero

Bruganelli MOLTO MOLTO felice di Ilary Blasi, noto. #GFVIP

Matteo Evandro Manzini@ipertao

Ma la Bruganelli come guarda Ilary…? #gfvip

Simon.Amoruso@AmorusoSimon

Ma lo sguardo NERO della Bruganelli verso Ilary?? Ma richiappatiiiii #gfvip

IlCriminologoDelTuitter@ElLoRe9

La Bruganelli sfastidiata dalla presenza di Ilary. E noi sappiamo che se fosse stata opinionista nelle sue edizione sarebbe finita a schiaffoni dopo mezza puntata. #GFvip

albi@AlbiIndecente

La Bruganelli pienissima durante il momento Ilary Blasi. MA PERCHÉ? #GFVIP

Le figlie del trash@figliedeltrash

grande fratello vip 8

Ma la Bruganelli che problemi ha che non si è cagata Ilary? Ma ce l'ha con tutti sta donna! #gfvip

S@dovsempreesole

La Bruganelli che ha contro Ilary? Sembrava schifata #GrandeFratelloVip

melone azzurro@MeloneAzzurro

Ma la bruganelli che guardava schifiata e non ha applaudito ad Ilary? #gfvip

Caciottaro@Caustica_mente

Che avrà fatto Ilary alla Brugan€lli che non ha né salutato nè applaudito!? era nera nera come sempre davanti a donne di successo! #GFvip

grande fratello vip 1

Serial Tuitter@stotwitte_r

Ma mi sono perso qualcosa tra la Bruganelli e la Blasi? Lady Bonolis era scazzata manco ci fosse stata la D'Urso. #GFvip

N.N.@rinascente90

La d'urso:" tutti dicono ma come si vestirà la d'urso?" Scusate qualcuno di voi ha sentito dire in giro come si vestirà la d'urso? #GFvip

Ella@eIIasworId

effettivamente sono tre giorni che non dormo pensando a cosa indosserà la d'urso #gfvip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Non anticipazioni sul programma ma sull’outfit #gfvip #LaPupaEilSecchioneShow

grande fratello vip 2

l&r@LeonardoRavani

Vorrei sapere la bolletta degli studi della D’Urso visto quanto sono saliti i prezzi perché lei era TRASPARENTE #gfvip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ma perchè Signorini legge con la stessa intonazione di Carmen Di Pietro? #gfvip

contechristino@contechristino

Al€x B€lli e Delia tornati ufficialmente insieme durante la finale dopo mesi di recitella non mi sorprende. Invece Alfonso che li ringrazia e definisce la loro storia UN ATTO DI CORAGGIO no, non mi sorprende neanche. #GFVIP

grande fratello vip 9

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

La sorpresa di Delia: il marito che balla con l’amante! #gfvip

contechristino@contechristino

Ma sbaglio o grande assente Maria Monsè? Domani c'è il compito in classe di matematica di Perla Maria? #GFVIP

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Con la vittoria di Jessica, per il secondo anno consecutivo a vincere è un ex Riccanza. Su 6 edizioni, sono 3 i personaggi lanciati da MTV a vincere (Bossari, Zorzi, Jessica) #gfvip

grande fratello vip 8

Giuseppe Candela@GiusCandela

Sarà anche una soap ultra trash eccessiva (spesso imbarazzante) ma il #GfVip per Canale 5 è un successo. Cinquanta prime time al 20% (chiudono a notte fonda), daytime, diretta 24 ore ecc. Una tv commerciale vive di questo, piaccia o meno.

