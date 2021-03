23 mar 2021 16:50

LET’S TWEET AGAIN! I TWITTATORI VANNO IN ESCANDESCENZA PER I BOLLORI DI VERA GEMMA ALL'"ISOLA DEI FAMOSI": “MA VERA CHE È GIA' IN ASTINENZA DA SESSO? ICONICA” – “VERA CHE SI AUTOELEGGE DEA DELLA SEDUZIONE È IL LIVELLO DI AUTOSTIMA A CUI PUNTO” - “DA "FIRST LADY" E CONDUTTRICE DI RAI1 A NAUFRAGA TRA MORTI DI FAMA SCONOSCIUTI. IL CASO ISOARDI È UN MONITO PER ALCUNE COLLEGHE. VOLATE BASSO CHE BASTA POCO E...” - “ILARY CHE SPOILERA LA PARASITE ISLAND COME UNA MARA VENIER QUALSIASI” – “AH MA QUINDI È VERO CHE I FAN DI ZORZI SI SONO UNITI PER ELIMINARE AKASH? SANTO CIELO CHE TASSA…” - VIDEO





DAGOSELEZIONE Fabio Fabbretti@fabiofabbretti #Isola, terza puntata – Ilary spoilera Parasite Island, l’eliminato Akash la rifiuta. Al televoto Brando e Francesca vera gemma Giuseppe Candela@GiusCandela La diretta 24 ore su 24 del GfVip favoriva sfondoni e dinamiche, la seconda puntata era più facile. Faticosa perché ravvicinata ma si portava a casa. Due appuntamenti a settimana per l'#isola sono pesanti, vanno avanti con tutti sti giochini. BICCY.IT@BITCHYFit In pratica dura più una prova che il daytime #Isola Trash Italiano@trash_italiano isola dei famosi 5 Ilary che pensa solo al momento in cui si toglierà gli orecchini a fine puntata. #Isola *cries in magic winx language* vi prego ma vera gemma che dopo due settimane è in astinenza di sesso? iconica. Federica ? @_FeeLuchessa Vera Gemma che si autoelegge sex symbol e dea della seduzione è il livello di autostima a cui punto #isola Massimo Falcioni@falcions85 Dopo il boom del primo Gf si parlò di un'edizione vip. Ci sembrò una rivoluzione: pensavamo a Scotti, Bonolis, Ventura, Costanzo. Non immaginavamo che la realtà sarebbe stata un tizio con gli occhi fasulli, il parente alla lontana di Gucci e la madre di una non famosa. #isola isola dei famosi 3 Paolo@provolinob Che simpatica gaffe avranno scritto gli autori per Ilary stasera? Rfloriano tavassi@jriccardochic ILARY CHE SPOILERA LA PARASITE ISLAND COME UNA MARA VENIER QUALSIASI #isola Drew@AndreaGalastro 10 minuti di programma già 2 blocchi su elisa isoardi, neanche alla prova del cuoco era così protagonista #isola Giuseppe Candela@GiusCandela isola dei famosi 4 Da "first lady" e conduttrice di Rai1 a naufraga tra morti di fama sconosciuti. Il caso Isoardi è un monito per alcune colleghe. Volate basso che basta poco e... #isola Giuseppe Candela@GiusCandela Rosolino si può sostituire in corsa? #isola Saverio Capobianco@Saverio_94 Rosolino disastroso, peggior inviato di sempre. Stroncato pure (giustamente) dalla Martani. #isola Trash Italiano@trash_italiano Comunque durante le prove non si capisce nulla. Ci sono 485 microfoni aperti, tutti con lo stesso volume. #Isola Mattia Buonocore@Mattiabuonocore isola dei famosi 1 Non si può fare il “talk” durante le prove, toglie tutta la suspence e rende tutto molto confuso. Rosolino non é il massimo ma se gli parlate sopra... #isola Trash Italiano@trash_italiano eliminazione di Akash Ilary: No, mi dispiace perché tu volevi fare quest'#Isola, noi abbiamo dato spazio a te invece che a qualcun altro, che l'avrebbe fatta meglio di te. Chiaramente non posso obbligarti. Decidi di rimanere o di andare? Ok perfetto, prendi il sacchetto e torna in Italia [salutame a soreta] isola dei famosi 2 Trash Italiano@trash_italiano eliminazione di Akash Alfonso: "Akash, tu lo sai che ti ho voluto fortemente sull'#Isola, perché riesco a vedere le tue fragilità. Resta altri 2 giorni. Te lo chiedo come favore personale. L'Italia ti vuole, hai milioni di fan qui" Ilary: "pijate er sacchetto e torna in Italia" RamaTrash@RamaTrash8 OK PRENDI IL SACCHETTO E TORNA IN ITALIA. NUOVO INSULTO DA UTILIZZARE, GRAZIE ILARY. #isola isola dei famosi 2 Fabio Fabbretti@fabiofabbretti Gli buttano merda il giovedì e gli fanno la morale il lunedì. Ok. #isola BICCY.IT@BITCHYFit Antipatico quanto volete, ma Akash fuori in 1 settimana è uno spreco assurdo #Isola Fabio Fabbretti@fabiofabbretti Ah ma quindi è vero che i fan di Zorzi si sono uniti per eliminare Akash? Santo cielo che tassa #isola Tvblog.it@tvblogit isola dei famosi 3 Ilary: “Sei debole Gilles? Mo’ Tommaso te porta l’ovo sbattuto! Lo zabaione!”, LALLERO@see_lallero Paul nomina Vera Ilary: "Perché?" Paul: "Grazie" Fantastico. #isola Mattia Buonocore@Mattiabuonocore Ma Elettra deve per forza parlare in falsetto? #isola Fabio Fabbretti@fabiofabbretti Promozione importante per #SvegliatiAmoreMio, che non può replicare gli insuccessi di chi l'ha preceduta. La Ferilli può essere una garanzia in questo ilary blasi 2 Giuseppe Candela@GiusCandela Quando c'è la Ferilli le fiction vengono lanciate e protette. #isola Saverio Capobianco@Saverio_94 Canale 5 passa da un eccesso all'altro. O zero promozione o promo così incessanti da farti odiare la "colonna sonora" #isola Fabio Fabbretti@fabiofabbretti E invece, vi ricordate come Signorini lanciò la fiction di Ambra Angiolini? "Venerdì non andremo in onda perché c'è una fiction" ilary blasi 1 gli orecchini di ilary blasi isola dei famosi 5 isola dei famosi 2 isola dei famosi 4 isola dei famosi 3 ilary blasi 2 isola dei famosi 8 ilary blasi 3 isola dei famosi 7 akash kumar isola dei famosi 6 ilary blasi 1 isola dei famosi 1 akash kumar pubblica le chat con tommaso zorzi akash kumar 1 akash kumar 4 elisa isoardi akash kumar 3 tommaso zorzi e ilary blasi akash kumar 2 isola dei famosi 1 #isola