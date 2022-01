30 gen 2022 10:13

LETTERMAN IS BACK! - VENTINOVE ANNI DOPO AVER LASCIATO IL "LATE NIGHT", DAVID LETTERMAN TORNERÀ, MA SOLO PER UNA NOTTE: AD ANNUNCIARLO È L’ATTUALE CONDUTTORE SETH MEYERS, CHE HA SCODELLATO LA NOTIZIA DEL RITORNO DELLO STORICO PRESENTATORE IL PROSSIMO 1° FEBBRAIO PER IL 40° ANNIVERSARIO DEL PROGRAMMA. E I FAN SONO ANDATI IN VISIBILIO… VIDEO