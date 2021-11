OCCHIO, CHE NON C'È SOLO LA JUVE - SECONDO FONTI DELLA COVISOC, L'ORGANISMO DI CONTROLLO SULLE SOCIETÀ DI CALCIO, LE PLUSVALENZE INCROCIATE SONO NEL MIRINO DAL 2020 E POSSONO METTERE IN GRAVE CRISI I CLUB CHE LE UTILIZZANO, CONTAGIANDO TUTTO IL SISTEMA CALCIO IN ITALIA - IL CASO DELLA JUVE E' DIVERSO PERCHE' SI E' MOSSA LA CONSOB! - IN PASSATO SOLO CHIEVO E CESENA SONO STATE PUNITE PERCHÉ BECCATE CON LA “PISTOLA FUMANTE” DELLE INTERCETTAZIONI, MA ORA QUESTA “FINANZA CREATIVA” VIENE CONSIDERATA UNA PRASSI DELLA DIRIGENZA AGNELLI…