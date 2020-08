25 ago 2020 14:51

UN LETTORE CI SCRIVE: “CARO DAGO, LEGGO CHE I DIRETTORI DEL FESTIVAL DEL CINEMA DI BERLINO HANNO ANNUNCIATO CHE A DAL 2021 I PREMI DIVENTERANNO NEUTRI RISPETTO AL GENERE. I RICONOSCIMENTI PER IL MIGLIOR ATTORE E ATTRICE SARANNO SOSTITUITI DA UN ORSO D'ARGENTO PER LA MIGLIORE PERFORMANCE, ASSEGNATI SU BASE NEUTRA. MA PERCHÉ L’ORSO? L’ORSA NON HA NIENTE DA DIRE DI FRONTE A UNA PALESE DISCRIMINAZIONE? NELL’ORSOLOGIA NON ESISTE IL GENERE NEUTRO?”