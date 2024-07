LI RICONOSCETE? - ERANO MEMBRI DI UNA BAND - ANNI FA SCARICARONO UN "COLLEGA" PER I SUOI "VIZIETTI" (ECSTASY, COCAINA, ALCOL), MENTRE UN ALTRO MEMBRO SI È RITIRATO A VITA PRIVATA - NEL MOMENTO PIU' ALTO DELLA LORO CARRIERA, C'ERANO ORDE DI FAN CHE SGOMITAVANO PER UN LORO AUTOGRAFO: OGGI NESSUNA LI RICONOSCEREBBE...

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per "il Messaggero"

La docu-serie di Robbie Williams uscita su Netflix lo scorso novembre, intitolata semplicemente Robbie Williams, […] È servita anche ai Take That: raccontando a distanza di quasi trent'anni come andarono davvero le cose quando nel 1995 gli ex compagni di band furono costretti ad allontanarlo, Robbie ha scagionato Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen dall'accusa di avergli voltato le spalle, facendo fare ai tre pace con le fan che non gli avevano mai perdonato il gesto.

IL MEA CULPA

«Nei Take That tutto girava intorno a Gary. Ne ero invidioso. Persi il controllo. Come se non bastasse, buttavo giù qualsiasi cosa mi capitasse a tiro: ecstasy, cocaina, alcol.

Ero arrivato a bere una bottiglia di vodka la sera prima delle prove», ha raccontato Robbie, facendo mea culpa. È a cuor leggero, allora, che Barlow, Donald e Owen, 53, 56 e 52 anni, hanno ripreso a girare l'Europa in tour[…]: stasera arrivano nella Capitale, sul palco della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, ospiti del cartellone del Roma Summer Fest 2024. […]

Finora non abbiamo mai menzionato il quinto Take That, Jason Orange. Che fine ha fatto dopo essere uscito dal gruppo nel 2014? È scomparso dai radar: si è ritirato a vita privata, sparendo anche dai social network ed evitando persino di rispondere a telefonate ed email. Con la Capitale i Take That hanno un rapporto speciale: qui nell'aprile del 1994, due mesi dopo l'ospitata al Festival di Sanremo […] fecero tappa durante la promozione mondiale del secondo album Everything Changes, per un passaggio in tv che scatenò il caos a Non è la Rai nello studio 1 del Centro Palatino di Roma.

«Sono normali, sono vestiti così come sono nella vita, non hanno un costume, un vestito da scena, non come altri che sono tutta pomata», commentò una giovanissima Ambra Angiolini nel presentarli, mentre le fan li aspettavano fuori dagli studi per autografi e foto.

IL FENOMENO

Una presentazione che per Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen può essere valida ancora oggi. Antidivi, sul palco si divertono a far finta che il tempo non sia mai passato, ricantando hit degli Anni '90 come A Million Love Songs e I Found Heaven (dall'album d'esordio del 1992 Take That & Party, che restò nella classifica ufficiale del Regno Unito per un anno e mezzo), Pray (da Everyhing Changes del 1993, che consacrò il fenomeno, oltre 3 milioni di copie vendute a livello mondiale), Back for Good e Never Forget (da Nobody Else del 1995). […]

